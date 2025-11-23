Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche

Ce dimanche 23 novembre sera marqué par un ciel couvert du nuages et des températures encore fraîches pour la saison, comprises entre -3°C le matin et 6°C dans l'après-midi.

La météo hivernale et le froid glacial vont-il prendre fin à Lyon ? Si le thermomètre affiche encore des températures négatives ce matin par endroits, autour de -3°C, la journée va progressivement se réchauffer, pour se rapprocher des normales de saison. Ce dimanche après-midi, il fera jusqu'à 6°C dans la Métropole de Lyon.

Le soleil a toutefois disparu, laissant place à un ciel grisâtre qui devrait rester pour la journée. Le réchauffement des températures s'explique, lui, par l'arrivée d'un front pluvieux en milieu d'après-midi, explique Météo Lyon. Un phénomène qui engendre de l'air un peu moins froid.

La douceur devrait se prolonger sur les prochains jours pour atteindre 11°C lundi dans l'après-midi, avec quelques pluies à prévoir.