Actualité
Villeurbanne Lyon T1
@WilliamPham

Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée à partir de demain

  • par Clémence Margall

    • Dès demain, dimanche 19 octobre et jusqu’au 23 octobre inclus, les lignes T1 et T4 seront partiellement interrompues en soirée. Elles le seront une nouvelle fois du 26 au 30 octobre.

    Afin de réaliser les travaux de raccordement électrique du futur tramway T9 à proximité de la station INSA-Einstein, la circulation des lignes de tramway T1 et T4 sera perturbée en soirée à partir de demain, dimanche 19 octobre, et jusqu’au 23 octobre inclus. Le T1 circulera normalement jusqu’à 21 heures, avant de ne desservir que les stations entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg. Quant au T4, il circulera seulement entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpitaux Feyzin Vénissieux.

    Pour maintenir la desserte, une flotte de bus relais sera déployée entre les stations Charpennes et INSA-Einstein, avec un départ toutes les 15 minutes. À noter également que ces perturbations se répéteront du 26 au 30 octobre.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : la livraison du tramway T9 prévue pour 2026, finalement retardée ?

    à lire également
    gendarmerie
    Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarmerie
    Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées 16:24
    Villeurbanne Lyon T1
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée à partir de demain 15:40
    Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre 14:58
    Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
    Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ? 14:09
    Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier 13:25
    d'heure en heure
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque" 12:43
    Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture 12:00
    Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous  11:19
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi  09:57
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre 09:15
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un samedi entre nuages et éclaircies à Lyon, 16 degrés attendus  08:54
    Maritsa Boghossian,
    Rentrée littéraire : les coups de coeur de Maritsa Boghossian 08:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut