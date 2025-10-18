Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée à partir de demain

Dès demain, dimanche 19 octobre et jusqu’au 23 octobre inclus, les lignes T1 et T4 seront partiellement interrompues en soirée. Elles le seront une nouvelle fois du 26 au 30 octobre.

Afin de réaliser les travaux de raccordement électrique du futur tramway T9 à proximité de la station INSA-Einstein, la circulation des lignes de tramway T1 et T4 sera perturbée en soirée à partir de demain, dimanche 19 octobre, et jusqu’au 23 octobre inclus. Le T1 circulera normalement jusqu’à 21 heures, avant de ne desservir que les stations entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg. Quant au T4, il circulera seulement entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpitaux Feyzin Vénissieux.

Pour maintenir la desserte, une flotte de bus relais sera déployée entre les stations Charpennes et INSA-Einstein, avec un départ toutes les 15 minutes. À noter également que ces perturbations se répéteront du 26 au 30 octobre.

