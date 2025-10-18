Actualité
Blandine l’Hirondelle remporte la Diagonale des Fous 2025. @meltonicnutritionsportive

Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous 

  • par Clémence Margall

    • Après 27 heures et 26 minutes, Blandine L’Hirondel s’est imposée chez les femmes lors de la Diagonale des Fous à la Réunion vendredi 17 octobre. 

    Quatre heures après le triomphe de Baptiste Chassagne en 23h32’08, Blandine L’Hirondel s’est imposée comme la première femme à remporter cette édition 2025 de la Diagonale des Fous à la Réunion, l'une des courses les plus difficiles et prestigieuses de l'ultra-trail, ce vendredi 17 octobre. 

    Lire aussi : Baptiste Chassagne, taille patron sur la Diagonale des Fous

    La jeune femme de 34 ans originaire de Caen et résidant aujourd'hui en Haute-Savoie a maîtrisé de bout en bout sa course en 27h26'09, soit 4 heures et 20 minutes d’avance sur la numéro 2 Manon Campano. Elle remporte également la 8e place au scratch. 

    Avec sa victoire, Blandine L’Hirondel réussit par ailleurs le meilleur exploit de sa carrière, après être notamment arrivée 3e lors de l'UTMB en 2023.

