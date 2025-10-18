Actualité
Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
La Métropole de Lyon va réduire le budget 2024 du musée des confluences d’un million d’euros. (©WilliamPham)

Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ?

  • par Clémence Margall

    • À l’occasion des vacances de la Toussaint, de nombreuses activités sont proposées aux familles à Lyon et dans le département du Rhône.

    Les vacances annuelles de la Toussaint ont officiellement débuté hier, vendredi 17 octobre, partout en France. Afin que petits et grands puissent profiter de ces congés bien mérités, de nombreuses activités sont proposées à Lyon et dans le Rhône durant les vacances.

    Lire aussi : On a testé : l'exposition Titanic, embarquement sur l'insubmersible navire

    Soirée d'halloween, lectures, ateliers créatifs…

    Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal organise tous les jours une activité familiale dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre. Une histoire sera par exemple proposée par la Ligue de l’enseignement familial (UNAF) les mardis 21 et 28 octobre à partir de 15 heures. L’occasion de profiter pendant une heure d’un récit faisant écho aux collections du musée et illustré grâce à des projections dans l’auditorium. Des spectacles, ateliers et visites flash sont également possibles.

    Pour la soirée d’Halloween, le musée des Confluences de Lyon organisera un Kiki Ball en collaboration avec Arty Farty et la Gaîté Lyrique. Mais qu’est-ce qu’un Kiki Ball ? C’est un mélange de danse et de performance hérité de la culture ball-room (née aux États-Unis dans les communautés, notamment afro-américaines, LGBTQIA+). De 19 heures à 23 heures, venez vibrer et danser grâce à Icon Vin’ii et à la House of Angels Revlon. Les places sont disponibles à partir de 23 euros.

    De nombreuses expositions sont également visibles durant les vacances de la Toussaint : "Zombis, aux origines" toujours au musée des Confluences jusqu’au 26 août 2026, Histoires personnelles, Réalités politiques au MAC Lyon pour comprendre les changements sociaux et politiques à travers l’art, ou encore l’exposition dédiée au Titanic à la Sucrière.

    Lire aussi : Exposition : Les zombis débarquent au musée des Confluences

    Prendre l’air

    Pour les amateurs de randonnées et d’escapades au grand air, quatre nouveaux parcours ont ouvert spécialement pour les vacances de la Toussaint. Partez à la découverte des Gnolus, petits personnages cachés aux quatre coins du département. Plusieurs parcours ont été pensés : 5,5 kilomètres à Lyon avec un départ au musée Lugdunum, 3 kilomètres à Sérézin-du-Rhône, 4 kilomètres à Lucenay et 2 kilomètres à Chazay d’Azergues. Les quatre nouveautés sont d'ores et déjà disponibles sur l'application mobile "Les gnolus".

    Lire aussi : Cinq randonnées accessibles sans voiture à faire autour de Lyon

    à lire également
    Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre 14:58
    Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
    Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ? 14:09
    Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier 13:25
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque" 12:43
    Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture 12:00
    d'heure en heure
    Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous  11:19
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi  09:57
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre 09:15
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un samedi entre nuages et éclaircies à Lyon, 16 degrés attendus  08:54
    Maritsa Boghossian,
    Rentrée littéraire : les coups de coeur de Maritsa Boghossian 08:00
    Michael Mann prix Lumière
    Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !" 17/10/25
    Baptiste Chassagne vainqueur de la Diagonale des Fous 2025
    Baptiste Chassagne, taille patron sur la Diagonale des Fous 17/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut