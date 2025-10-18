Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ?

À l’occasion des vacances de la Toussaint, de nombreuses activités sont proposées aux familles à Lyon et dans le département du Rhône.

Les vacances annuelles de la Toussaint ont officiellement débuté hier, vendredi 17 octobre, partout en France. Afin que petits et grands puissent profiter de ces congés bien mérités, de nombreuses activités sont proposées à Lyon et dans le Rhône durant les vacances.

Soirée d'halloween, lectures, ateliers créatifs…

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal organise tous les jours une activité familiale dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre. Une histoire sera par exemple proposée par la Ligue de l’enseignement familial (UNAF) les mardis 21 et 28 octobre à partir de 15 heures. L’occasion de profiter pendant une heure d’un récit faisant écho aux collections du musée et illustré grâce à des projections dans l’auditorium. Des spectacles, ateliers et visites flash sont également possibles.

Pour la soirée d’Halloween, le musée des Confluences de Lyon organisera un Kiki Ball en collaboration avec Arty Farty et la Gaîté Lyrique. Mais qu’est-ce qu’un Kiki Ball ? C’est un mélange de danse et de performance hérité de la culture ball-room (née aux États-Unis dans les communautés, notamment afro-américaines, LGBTQIA+). De 19 heures à 23 heures, venez vibrer et danser grâce à Icon Vin’ii et à la House of Angels Revlon. Les places sont disponibles à partir de 23 euros.

De nombreuses expositions sont également visibles durant les vacances de la Toussaint : "Zombis, aux origines" toujours au musée des Confluences jusqu’au 26 août 2026, Histoires personnelles, Réalités politiques au MAC Lyon pour comprendre les changements sociaux et politiques à travers l’art, ou encore l’exposition dédiée au Titanic à la Sucrière.

Prendre l’air

Pour les amateurs de randonnées et d’escapades au grand air, quatre nouveaux parcours ont ouvert spécialement pour les vacances de la Toussaint. Partez à la découverte des Gnolus, petits personnages cachés aux quatre coins du département. Plusieurs parcours ont été pensés : 5,5 kilomètres à Lyon avec un départ au musée Lugdunum, 3 kilomètres à Sérézin-du-Rhône, 4 kilomètres à Lucenay et 2 kilomètres à Chazay d’Azergues. Les quatre nouveautés sont d'ores et déjà disponibles sur l'application mobile "Les gnolus".

