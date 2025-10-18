Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organise les 15 et 16 novembre une grande vente solidaire au Palais des sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, mais également soutenir une belle initiative, la grande vente solidaire organisée par le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient au Palais des sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, les 15 et 16 novembre prochains. Pour l’occasion, plus de dix stands seront présents sur plus de 2 000 m2 : vêtements, meubles, jouets, les visiteurs auront l’embarras du choix parmi tous les objets 100 % issus de dons.

Pour la deuxième année consécutive, les visiteurs pourront aussi se rendre au village solidaire, dans lequel des bénévoles et de personnes accompagnées témoigneront, mais également participer à des ateliers ou encore à la tombola solidaire.

Pour l’occasion, plus de 300 bénévoles animeront l’événement. Rendez-vous donc samedi 15 novembre de 9 heures à 18 heures et dimanche 16 novembre de 10 heures à 18 heures. Les places sont disponibles entre 2 et 10 euros, selon la catégorie choisie.

