Actualité
Les scooters et motos trop bruyants sont pointés du doigt pour leurs nuisances sonores en ville. (Photo by Roland Macri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Un homme de 30 ans a été contrôlé alors qu’il roulait à 157 km/h sur un axe limité à 30 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon et n’était pas assuré.

    Les faits se sont déroulés mardi 14 octobre alors que la brigade motorisée de la police municipale de Lyon patrouillait dans le 7e arrondissement. Un individu est alors repéré circulant sur une moto Yamaha FZR à 157 km/h sur un axe limité à 30 km/h. D’après nos confrères du Progrès, l’homme âgé de 30 ans ne possédait également pas d’assurance.

    Son permis lui a alors été retiré en vue d’une suspension par la préfecture du Rhône tandis que sa moto a été mise en fourrière. Le suspect sera quant à lui bientôt convoqué au commissariat pour être entendu avant de se rendre au tribunal.

    à lire également
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi  09:57
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre 09:15
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un samedi entre nuages et éclaircies à Lyon, 16 degrés attendus  08:54
    Michael Mann prix Lumière
    Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !" 17/10/25
    d'heure en heure
    Baptiste Chassagne vainqueur de la Diagonale des Fous 2025
    Baptiste Chassagne, taille patron sur la Diagonale des Fous 17/10/25
    Haute-Savoie : la billetterie pour le Marathon du Mont-Blanc ouvre la semaine prochaine 17/10/25
    L’Ain dévoile son plan d’action pour renforcer son attractivité 17/10/25
    Loire : le député Antoine Vermorel-Marques prône le référendum 17/10/25
    Tramway du nid d'Aigle Saint-Gervais Haute-Savoie
    Prolongement du tramway du Mont-Blanc : fin du chantier en Haute-Savoie 17/10/25
    Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite
    Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge, nommé vice-président à la Région 17/10/25
    Pollution : la Métropole de Lyon se dote d'un institut écocitoyen 17/10/25
    Ain : la photographe Florence Etienney décroche l’or à Paris 17/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut