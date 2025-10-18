Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon

Les scooters et motos trop bruyants sont pointés du doigt pour leurs nuisances sonores en ville. (Photo by Roland Macri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un homme de 30 ans a été contrôlé alors qu’il roulait à 157 km/h sur un axe limité à 30 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon et n’était pas assuré.

Les faits se sont déroulés mardi 14 octobre alors que la brigade motorisée de la police municipale de Lyon patrouillait dans le 7e arrondissement. Un individu est alors repéré circulant sur une moto Yamaha FZR à 157 km/h sur un axe limité à 30 km/h. D’après nos confrères du Progrès, l’homme âgé de 30 ans ne possédait également pas d’assurance.

Son permis lui a alors été retiré en vue d’une suspension par la préfecture du Rhône tandis que sa moto a été mise en fourrière. Le suspect sera quant à lui bientôt convoqué au commissariat pour être entendu avant de se rendre au tribunal.