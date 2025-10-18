Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées

Le 30 septembre dernier, 120 gendarmes ont procédé à l’interpellation de 14 personnes en lien avec un trafic de stupéfiants à Tarare, dans le Rhône.

L’élément déclencheur de cette vaste opération de démantèlement remonte aux 27 janvier et 10 février derniers lorsque des coups de feu sont tirés en direction d’un groupe d’individus et sur la façade d’un immeuble situé à Tarare, dans le Rhône. Dépêchés sur place, les gendarmes découvrent que l’incident est lié à un trafic de drogue, "piloté par un individu très mobile utilisant des jeunes du secteur pour écouler ses produits", précisent les forces de l’ordre.

14 individus interpellés

Après plus de huit mois d’enquête, menée par la brigade de recherches de Villefranche-sur-Saône, la gendarmerie de Tarare ainsi que le groupement du Rhône (GGD69), une opération est finalement réalisée le 30 septembre par 120 gendarmes. 14 personnes ont été interpellées, 5 030 euros en numéraires ainsi que 250 grammes de cocaïne, 80 grammes d’herbe et de résine de cannabis ont été saisis. Une arme de poing a également été découverte sur les lieux.

Au total, 12 personnes ont été déférées devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 7 ont été placées en détention provisoire et 5 sont sous contrôle judiciaire.