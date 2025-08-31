Faits divers
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vénissieux : un décès et deux hospitalisations après un accident

  • par Louise Ginies

    • Un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie ce vendredi 29 août lors d'un impressionnant accident de la route dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

    Lourd bilan après un accident survenu sur l'avenue Maurice-Thorez à Villeurbanne vendredi soir. Il est environ 23h30 quand une Renault Clio avec à son bord trois jeunes hommes quitte la chaussée avant de grimper sur une rampe du bas-côté de la route, qui s'est alors transformée en tremplin. Selon les informations de nos confrères du Progrès, le véhicule a décollé et a multiplié les tonneaux, avant de s'arrêter quelques mètres plus loin.

    À l'arrivée des secours sur place, le passager avant et le passager arrière étaient entre la vie et la mort, et le conducteur était, lui, plus légèrement blessé. Les victimes ont été transportées en urgence à l'hôpital. Malgré l'intervention des secours, le passager avant, âgé d'une vingtaine d'années, a succombé à ses blessures à l'hôpital.

    Il s'agit de la 42e victime d'un accident de la route depuis le début de l'année.

    Une enquête ouverte

    Grâce à une opération, le passager arrière a pu être sauvé et ses jours ne sont plus en danger.

    Une enquête a été ouverte par la police nationale afin d'éclaircir les circonstances de l'accident. Le véhicule a été saisi et des analyses seront effectuées afin de déterminer sa vitesse au moment de l'accident. Les enquêteurs sont également à la recherche d'une éventuelle consommation d'alcool ou de stupéfiants, qui pourrait expliquer la sortie de route des trois jeunes.




