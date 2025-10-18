La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque"

À l’occasion de son déplacement dans le Rhône, la ministre de la Culture Rachida Dati a accordé le label "Pôle national du cirque" à la Cité internationale des arts du cirque à Vénissieux.

Alors qu’elle s’installera officiellement dans le quartier de Parilly à Vénissieux à compter de 2028, la future Cité internationale des arts du cirque a reçu vendredi 17 octobre le label "Pôle national du cirque" (PNC) de la part de la ministre de la Culture Rachida Dati. Porté par la compagnie MPTA et l’École du cirque de Lyon depuis plus de 15 ans, le projet a pour ambition de favoriser la création, la formation et la diffusion du cirque contemporain. Cette labellisation "consolide" désormais le réseau national constitué de 15 pôles de cirque présents sur l'ensemble du territoire.

La Cité internationale du cirque s’appuiera en parallèle sur trois piliers : la création et la production, la formation et la transmission grâce à l'École de Cirque de Lyon ainsi que des actions d’éducation artistique de proximité à destination de tous les habitants.

"Cette nouvelle Cité internationale des arts du cirque, ancrée dans la métropole lyonnaise, réunira de manière unique une compagnie de création de référence et une école de formation réputée pour son excellence. Cet ambitieux projet est le fruit d’un travail main dans la main de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs de la filière circassienne au service de l’accès de tous aux pratiques culturelles", s’est félicitée la ministre lors de son déplacement dans la Rhône.

