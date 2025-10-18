Actualité
Lou Rugby
Image d’illustration Lou Rugby (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Top 14 : face à Montpellier, le LOU reste impuissant

  • par Clémence Margall

    • Le LOU se déplaçait à Montpellier ce samedi 18 octobre pour cette 7e journée de Top 14, à l’issue de laquelle les Lyonnais se sont inclinés 35 à 13.

    Le LOU était à Montpellier ce samedi 18 octobre pour la 7e journée du Top 14. Malgré leurs efforts, les Lyonnais n’ont pas réussi à s’imposer et ont concédé une défaite 35 à 13.

    La première mi-temps a tout de suite donné le ton, les Montpelliérains ne laissant aucun espace au LOU pour proposer quelque chose et s’achevant 20-3. Dépassés, les Lyonnais n’ont rien pu faire en deuxième mi-temps subissant une victoire écrasante de Montpellier. Le LOU affrontera La Rochelle samedi prochain, à domicile cette fois-ci, au Matmut Stadium de Gerland.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lou Rugby
    Top 14 : face à Montpellier, le LOU reste impuissant 18:30
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants 17:40
    Isère : La Ferme à Dédé remporte l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !" 17:03
    gendarmerie
    Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées 16:24
    Villeurbanne Lyon T1
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée à partir de demain 15:40
    d'heure en heure
    Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre 14:58
    Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
    Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ? 14:09
    Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier 13:25
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque" 12:43
    Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture 12:00
    Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous  11:19
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi  09:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut