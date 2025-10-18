Top 14 : face à Montpellier, le LOU reste impuissant

Le LOU se déplaçait à Montpellier ce samedi 18 octobre pour cette 7e journée de Top 14, à l’issue de laquelle les Lyonnais se sont inclinés 35 à 13.

La première mi-temps a tout de suite donné le ton, les Montpelliérains ne laissant aucun espace au LOU pour proposer quelque chose et s’achevant 20-3. Dépassés, les Lyonnais n’ont rien pu faire en deuxième mi-temps subissant une victoire écrasante de Montpellier. Le LOU affrontera La Rochelle samedi prochain, à domicile cette fois-ci, au Matmut Stadium de Gerland.