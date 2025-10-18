Actualité
(photo : Florent Deligia).

Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi 

  • par Clémence Margall

    • Les masses d’air déjà présentes dans l’atmosphère vendredi dégradent toujours la qualité de l’air ce samedi 18 octobre à Lyon. 

    La dégradation de la qualité de l’air se poursuit ce samedi 18 octobre. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices sont dégradés aujourd’hui à Lyon et dans la métropole en raison de la présence de masses d’air "plus stables et favorables à l’accumulation des polluants atmosphériques et notamment des particules fines".

    La concentration en multi-polluants et en particules fines sera particulièrement élevée, notamment sur les principaux axes de circulation où la qualité de l’air sera mauvaise tout au long de la journée. 

