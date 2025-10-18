Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture

Alors que la société SBTN a connu un impressionnant incendie le 14 octobre dernier, la préfecture du Rhône a pris deux arrêtés de mesures d’urgence afin de prévenir d’éventuelles contaminations.

Mardi 14 octobre, un important incendie s’est déclaré sur le site de 6 000 m2 de la société SBTN à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Un dispositif de secours et de sécurité a été déployé sur place en parallèle d’une action de la DREAL et de l’Office français de la biodiversité pour empêcher les risques de pollution de la Saône et de la rivière du Morgon alors que la société SBTN est spécialisée dans la réalisation de pièces thermoformées (un procédé de mise en forme des matières plastiques), pour différentes industries (ferroviaire, automobile, froid).

Quatre jours après les faits, la préfecture du Rhône reste prudente et annonce via un communiqué diffusé le vendredi 17 octobre prendre deux arrêtés de mesures d’urgence imposant à la société SBTN des prélèvements environnementaux "pour s’assurer de l’absence de contamination", ainsi que des mesures de gestion des eaux pluviales "pour stopper tout risque de déversement d’eaux polluées", indiquent les services de l’État.

Le jour de l’incendie, les fumées libérées par le feu n’étaient par ailleurs pas nocives, précise toujours la préfecture, et des prélèvements ont été réalisés sur les suies retombées. Des analyses sont en cours.