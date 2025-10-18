Actualité
Le rappeur Orelsan dans son clip « Basique ». Capture d’écran youtube

Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier

  • par Clémence Margall

    • Orelsan sera présent ce samedi 18 octobre lors de la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier. Il présentera les quatre films projetés ce soir à partir de 20h30.

    Avant la sortie de Yoroï de David Tomaszewski, qu'il a coécrit et dont il est l'acteur principal, le rappeur Orelsan sera présent ce samedi 18 octobre à la Halle Tony Garnier pour la Nuit Japanime. Fan d’animés et de mangas, Orelsan introduira les quatre films projetés à partir de 20h30 : le sublime Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki, Your Name de Makoto Shinkai, Belladonna de d'Eiichi Yamamoto et le classique Paprika de Satoshi Kon.

    En plus de la présence d’Orelsan, de nombreuses surprises et activités seront proposées aux spectateurs de cette immense soirée dédiée au cinéma animé japonais. Des places sont encore disponibles.

    Lire aussi : Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !"

    à lire également
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier 13:25
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque" 12:43
    Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture 12:00
    Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous  11:19
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi  09:57
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre 09:15
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un samedi entre nuages et éclaircies à Lyon, 16 degrés attendus  08:54
    Maritsa Boghossian,
    Rentrée littéraire : les coups de coeur de Maritsa Boghossian 08:00
    Michael Mann prix Lumière
    Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !" 17/10/25
    Baptiste Chassagne vainqueur de la Diagonale des Fous 2025
    Baptiste Chassagne, taille patron sur la Diagonale des Fous 17/10/25
    Haute-Savoie : la billetterie pour le Marathon du Mont-Blanc ouvre la semaine prochaine 17/10/25
    L’Ain dévoile son plan d’action pour renforcer son attractivité 17/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut