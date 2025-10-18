Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier

Orelsan sera présent ce samedi 18 octobre lors de la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier. Il présentera les quatre films projetés ce soir à partir de 20h30.

Avant la sortie de Yoroï de David Tomaszewski, qu'il a coécrit et dont il est l'acteur principal, le rappeur Orelsan sera présent ce samedi 18 octobre à la Halle Tony Garnier pour la Nuit Japanime. Fan d’animés et de mangas, Orelsan introduira les quatre films projetés à partir de 20h30 : le sublime Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki, Your Name de Makoto Shinkai, Belladonna de d'Eiichi Yamamoto et le classique Paprika de Satoshi Kon.

En plus de la présence d’Orelsan, de nombreuses surprises et activités seront proposées aux spectateurs de cette immense soirée dédiée au cinéma animé japonais. Des places sont encore disponibles.

