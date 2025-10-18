Actualité
Nice’s Algerian midfielder #06 Hicham Boudaoui and Lyon’s French midfielder #08 Corentin Tolisso fight for the ball during the French L1 football match between OGC Nice and Olympique Lyonnais at the Allianz Riviera Stadium in Nice, south-eastern France on October 18, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s'imposer à Nice

  • par Clémence Margall

    • Malgré une bonne possession, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Riviera face à Nice et s’incline 3 buts à 2.

    Après sa défaite face à Toulouse (1-2) le 5 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais affrontait l’OGC Nice ce samedi 18 octobre à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1 et accuse sa deuxième défaite de suite 3 buts à 2. Les Niçois n’ont en effet pas perdu de temps pour se montrer offensifs sur la pelouse de l’Allianz Riviera, leur permettant d’ouvrir leur score à la 20e minute grâce à un but de Melvin Bard sur une passe de Diop.

    Mais les Lyonnais n’avaient pas dit leur dernier mot : Pavel Sulc a su saisir l’opportunité sur un corner avec une tête décroisée à la 30e minute. Imperturbables, les Niçois ont rapidement repris l’avantage cinq minutes plus tard sur un but de Sofiane Diop. À la 55e minute, c’était au tour de Hicham Boudaoui de maintenir la distance avec Lyon avec un troisième but.

    Sans se décourager, les Lyonnais ont tout donné pour tenter de revenir dans la course en inscrivant un 2e but à la 96e minute grâce à Pavel Sulc, mais cela n'aura pas suffit pour revenir au minimum à égalité.

    à lire également
    Lou Rugby
    Top 14 : face à Montpellier, le LOU reste impuissant

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s'imposer à Nice 19:04
    Lou Rugby
    Top 14 : face à Montpellier, le LOU reste impuissant 18:30
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants 17:40
    Isère : La Ferme à Dédé remporte l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !" 17:03
    gendarmerie
    Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées 16:24
    d'heure en heure
    Villeurbanne Lyon T1
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée à partir de demain 15:40
    Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre 14:58
    Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
    Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ? 14:09
    Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier 13:25
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque" 12:43
    Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture 12:00
    Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous  11:19
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut