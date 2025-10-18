Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s'imposer à Nice

Nice’s Algerian midfielder #06 Hicham Boudaoui and Lyon’s French midfielder #08 Corentin Tolisso fight for the ball during the French L1 football match between OGC Nice and Olympique Lyonnais at the Allianz Riviera Stadium in Nice, south-eastern France on October 18, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP)

Malgré une bonne possession, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Riviera face à Nice et s’incline 3 buts à 2.

Après sa défaite face à Toulouse (1-2) le 5 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais affrontait l’OGC Nice ce samedi 18 octobre à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1 et accuse sa deuxième défaite de suite 3 buts à 2. Les Niçois n’ont en effet pas perdu de temps pour se montrer offensifs sur la pelouse de l’Allianz Riviera, leur permettant d’ouvrir leur score à la 20e minute grâce à un but de Melvin Bard sur une passe de Diop.

Mais les Lyonnais n’avaient pas dit leur dernier mot : Pavel Sulc a su saisir l’opportunité sur un corner avec une tête décroisée à la 30e minute. Imperturbables, les Niçois ont rapidement repris l’avantage cinq minutes plus tard sur un but de Sofiane Diop. À la 55e minute, c’était au tour de Hicham Boudaoui de maintenir la distance avec Lyon avec un troisième but.

Sans se décourager, les Lyonnais ont tout donné pour tenter de revenir dans la course en inscrivant un 2e but à la 96e minute grâce à Pavel Sulc, mais cela n'aura pas suffit pour revenir au minimum à égalité.