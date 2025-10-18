Isère : La Ferme à Dédé remporte l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !"

L’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !" diffusée sur M6 a couronné l'enseigne grenobloise La Ferme à Dédé vendredi 17 octobre, devant les Lyonnais du Bouchon des 4G.

C’est une petite fierté pour Grenoble. Diffusée vendredi 17 octobre sur M6, l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !", qui se déroulait cette semaine en Auvergne-Rhône-Alpes, a couronné La Ferme à Dédé et son duo Giovanni Di Caro et Maxime Ribaud à l’issue de la compétition. Les restaurateurs ont remporté la finale face aux Lyonnais du Bouchons des 4G, situé dans le 9e arrondissement et élu meilleur bouchon lyonnais en 2024.

Pour départager les finalistes, les présentateurs et chefs Norbert Tarayre et Yoann Comte ont choisi comme thème la terrine. Un duel remporté donc par le duo grenoblois avec une terrine aux noix et aux grattons. Une vraie reconnaissance pour les restaurateurs. "La plus belle des fiertés", s’est ému Maxime Ribaud.