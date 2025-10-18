Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants

Un étudiant Lyonnais a été condamné à 12 mois de prison et à trois ans de suivi médico-judiciaire pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants.

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné un étudiant lyonnais à 12 mois de prison et à un suivi médico-judiciaire de trois ans, dont une injonction de soins, pour voir contacté et proposé à des mineurs des vidéos pédocriminelles via un jeu en ligne pour enfants.

D’après nos confrères du Progrès, un premier signalement a été effectué en septembre 2024 après des messages sur le jeu Movie Star Planet 2 avant son interpellation en avril dernier. Le jeune homme se connectait, établissait le contact avec les jeunes joueurs puis leur demandait de converser sur la messagerie cryptée Télégram.

Déjà condamné en 2023, il a fait appel

L'étudiant avait par ailleurs déjà été condamné en 2023 pour atteinte sexuelle et détention d’images à caractère pédopornographique. Ce dernier a fait appel. Devant le tribunal, le mis en cause a reconnu avoir une attirance sur les très jeunes filles et assure travailler là-dessus. Il lui est désormais interdit d'exercer une activité bénévole ou rémunérée en contact avec des mineurs durant les dix prochaines années. Il sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.