Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants

  • par Clémence Margall

    • Un étudiant Lyonnais a été condamné à 12 mois de prison et à trois ans de suivi médico-judiciaire pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants.

    Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné un étudiant lyonnais à 12 mois de prison et à un suivi médico-judiciaire de trois ans, dont une injonction de soins, pour voir contacté et proposé à des mineurs des vidéos pédocriminelles via un jeu en ligne pour enfants.

    D’après nos confrères du Progrès, un premier signalement a été effectué en septembre 2024 après des messages sur le jeu Movie Star Planet 2 avant son interpellation en avril dernier. Le jeune homme se connectait, établissait le contact avec les jeunes joueurs puis leur demandait de converser sur la messagerie cryptée Télégram.

    Déjà condamné en 2023, il a fait appel

    L'étudiant avait par ailleurs déjà été condamné en 2023 pour atteinte sexuelle et détention d’images à caractère pédopornographique. Ce dernier a fait appel. Devant le tribunal, le mis en cause a reconnu avoir une attirance sur les très jeunes filles et assure travailler là-dessus. Il lui est désormais interdit d'exercer une activité bénévole ou rémunérée en contact avec des mineurs durant les dix prochaines années. Il sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

    à lire également
    Isère : La Ferme à Dédé remporte l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants 17:40
    Isère : La Ferme à Dédé remporte l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !" 17:03
    gendarmerie
    Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées 16:24
    Villeurbanne Lyon T1
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée à partir de demain 15:40
    Lyon : la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient les 15 et 16 novembre 14:58
    d'heure en heure
    Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
    Que faire à Lyon et dans le département du Rhône pour les vacances de la Toussaint ? 14:09
    Festival Lumière : Orelsan attendu ce samedi pour la Nuit Japanime à la Halle Tony Garnier 13:25
    La Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux labellisée "Pôle national du cirque" 12:43
    Incendie dans une entreprise de Villefranche-sur-Saône : des mesures d’urgence prises par la préfecture 12:00
    Ultra-trail : Blandine L’Hirondel s'impose chez les femmes lors de la Diagonale des Fous  11:19
    Il est contrôlé sans assurance sur sa moto à 157 km/h dans le 7e arrondissement de Lyon 10:41
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce samedi  09:57
    Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre 09:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut