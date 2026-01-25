Environnement
Cantine

Lyon classée 4e au palmarès des cantines bio, Saint-Etienne en tête

  • par Louise Ginies

    • Pour la toute première fois, l'association Agir pour l'environnement a dévoilé son classement des cantines bio en France : la ville de Lyon arrive en quatrième position.

    Un classement qui devrait plaire à la municipalité. Pendant plus de sept mois, l'association Agir pour l'environnement a réalisé une enquête auprès de 97 villes-préfectures de France afin "d’évaluer la part d’alimentation issue de l’agriculture biologique servie dans les cantines des écoles primaires". Et comme le rapporte Le Progrès ce dimanche, les résultats (et le classement) vient tout juste d'être dévoilé.

    En tête de ce classement arrivent Saint-Etienne, suivie de Périgueux et Bordeaux, dont les parts de bio en cantines en 2024 atteignent respectivement 74,5%, 67,6% et 66,2%. La ville de Lyon décroche, elle, la quatrième place du palmarès avec un taux de 58%.

    Plus de 3 millions de repas servis

    Au total, quelque 3 472 586 repas bio ont été servis en 2024.

    Si les bons élèves sont récompensés dans ce classement, d'autres sont pointés du doigt pour leur non-respect du seuil légal. Certains villes n'atteindraient même pas les 4% de nourriture biologique dans leurs espaces de restauration collective. Sur toutes les villes testées, "64 respecteraient la loi selon Agir pour l’environnement, mais 19 n’atteignent pas le seuil légal", rapporte l'association.

    A Lyon, la mesure avait en partie été instaurée par Grégory Doucet, qui s'était engagé à la rentrée de septembre 2022 à servir au moins 50% de produits bio dans les cantines. Avec un objectif poussé à 75% en 2026.

    à lire également
    pollution
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Il vient acheter un scooter, il reçoit deux balles dans la jambe 18:03
    Cantine
    Lyon classée 4e au palmarès des cantines bio, Saint-Etienne en tête 17:14
    Rhônexpress
    Une collision entre le Rhônexpress et une trottinette fait un blessé 16:27
    Municipales 2026 : une nouvelle zone de baignade bientôt annoncée par Grégory Doucet ? 15:31
    Vénissieux : L214 interpelle Carrefour sur les conditions d'élevage de lapins 14:42
    d'heure en heure
    OL : John Textor fait les comptes, le club doit 34m€ à Botafogo 13:58
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste 13:04
    Spectacle en famille : Le Petit Prince 2.0 12:07
    Vaulx-en-Velin : une femme décède en chutant du 3e étage 11:26
    pollution météo lyon
    Qualité de l'air : elle sera dégradée à Lyon dimanche 10:35
    Neige, verglas, avalanches : cinq départements de la région en vigilance 09:46
    Pluie
    Une météo humide et des pluies faibles ce dimanche à Lyon 09:04
    Près de Lyon : le maire porte plainte après des tags nazis sur une de ses affiches de campagne 24/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut