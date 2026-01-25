Lyon classée 4e au palmarès des cantines bio, Saint-Etienne en tête

Pour la toute première fois, l'association Agir pour l'environnement a dévoilé son classement des cantines bio en France : la ville de Lyon arrive en quatrième position.

Un classement qui devrait plaire à la municipalité. Pendant plus de sept mois, l'association Agir pour l'environnement a réalisé une enquête auprès de 97 villes-préfectures de France afin "d’évaluer la part d’alimentation issue de l’agriculture biologique servie dans les cantines des écoles primaires". Et comme le rapporte Le Progrès ce dimanche, les résultats (et le classement) vient tout juste d'être dévoilé.

En tête de ce classement arrivent Saint-Etienne, suivie de Périgueux et Bordeaux, dont les parts de bio en cantines en 2024 atteignent respectivement 74,5%, 67,6% et 66,2%. La ville de Lyon décroche, elle, la quatrième place du palmarès avec un taux de 58%.

Plus de 3 millions de repas servis

Au total, quelque 3 472 586 repas bio ont été servis en 2024.

Si les bons élèves sont récompensés dans ce classement, d'autres sont pointés du doigt pour leur non-respect du seuil légal. Certains villes n'atteindraient même pas les 4% de nourriture biologique dans leurs espaces de restauration collective. Sur toutes les villes testées, "64 respecteraient la loi selon Agir pour l’environnement, mais 19 n’atteignent pas le seuil légal", rapporte l'association.

A Lyon, la mesure avait en partie été instaurée par Grégory Doucet, qui s'était engagé à la rentrée de septembre 2022 à servir au moins 50% de produits bio dans les cantines. Avec un objectif poussé à 75% en 2026.