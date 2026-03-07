Actualité
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN

Pollution : une qualité de l’air dégradée attendue à Lyon ce samedi

  • par Clémence Margall

    • Les niveaux de particules fines restent élevés ce samedi 7 mars à Lyon et dans sa métropole. Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont donc une nouvelle fois dégradés sur le territoire. 

    Si l’épisode de retombées de poussières d’origine désertique se poursuit ce samedi 7 mars autour de Lyon, les niveaux de particules fines restent quant à eux élevés.

    L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que la qualité de l’air est une nouvelle fois dégradée sur l’ensemble du territoire. 

    Les indices pourront localement être mauvais au cours de la journée, notamment dans le 3e et le 6e arrondissement de Lyon, ainsi que sur les grands axes routiers de l’agglomération. Dans le détail, cela concerne la concentration en multi-polluants et en particules fines PM10. 

    Grégory Doucet, maire de Lyon, et Jean Lévy, rescapé de la Shoah. (@Grégory Doucet)
    Lyon : Jean Lévy, rescapé de la Shoah, s’est éteint à l’âge de 92 ans

