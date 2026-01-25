Faits divers
Rhônexpress
© Mr. Ibou

Une collision entre le Rhônexpress et une trottinette fait un blessé

  • par Louise Ginies

    • Un accident de trottinette s'est produit ce samedi 24 janvier, impliquant un jeune homme et une rame du Rhônexpress.

    Belle frayeur pour ce jeune utilisateur de trottinette électrique. Ce samedi 24 janvier, peu avant la mi-journée, un jeune homme, mineur, a été blessé après être rentré en collision avec le Rhônexpress. D'après nos confrères du Progrès, l'accident a eu lieu au niveau de la rue Feuillat dans le 3e arrondissement de Lyon, aux abords de la gare Part-Dieu.

    Lire aussi : Enquête. Les vrais chiffres des accidents de trottinettes à Lyon

    Les services de secours sont rapidement arrivés sur les lieux, avant de prendre en charge la victime âgée d'une quinzaine d'années et de la transporter à l'hôpital. Il ne se trouvait toutefois pas dans un état grave, ne suscitant pas d'inquiétude particulière.

    Perturbée le temps de l'intervention, la circulation du Rhônexpress a pu reprendre progressivement.

    à lire également
    Vaulx-en-Velin : une femme décède en chutant du 3e étage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhônexpress
    Une collision entre le Rhônexpress et une trottinette fait un blessé 16:27
    Municipales 2026 : une nouvelle zone de baignade bientôt annoncée par Grégory Doucet ? 15:31
    Vénissieux : L214 interpelle Carrefour sur les conditions d'élevage de lapins 14:42
    OL : John Textor fait les comptes, le club doit 34m€ à Botafogo 13:58
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste 13:04
    d'heure en heure
    Spectacle en famille : Le Petit Prince 2.0 12:07
    Vaulx-en-Velin : une femme décède en chutant du 3e étage 11:26
    pollution météo lyon
    Qualité de l'air : elle sera dégradée à Lyon dimanche 10:35
    Neige, verglas, avalanches : cinq départements de la région en vigilance 09:46
    Pluie
    Une météo humide et des pluies faibles ce dimanche à Lyon 09:04
    Près de Lyon : le maire porte plainte après des tags nazis sur une de ses affiches de campagne 24/01/26
    Près de Lyon : une discothèque fermée après un contrôle surprise 24/01/26
    Alexandre Humbert Dupalais
    Municipales 2026 : Alexandre Dupalais (RN) veut rouvrir certaines rues aux voitures 24/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut