Une collision entre le Rhônexpress et une trottinette fait un blessé

Un accident de trottinette s'est produit ce samedi 24 janvier, impliquant un jeune homme et une rame du Rhônexpress.

Belle frayeur pour ce jeune utilisateur de trottinette électrique. Ce samedi 24 janvier, peu avant la mi-journée, un jeune homme, mineur, a été blessé après être rentré en collision avec le Rhônexpress. D'après nos confrères du Progrès, l'accident a eu lieu au niveau de la rue Feuillat dans le 3e arrondissement de Lyon, aux abords de la gare Part-Dieu.

Les services de secours sont rapidement arrivés sur les lieux, avant de prendre en charge la victime âgée d'une quinzaine d'années et de la transporter à l'hôpital. Il ne se trouvait toutefois pas dans un état grave, ne suscitant pas d'inquiétude particulière.

Perturbée le temps de l'intervention, la circulation du Rhônexpress a pu reprendre progressivement.



