Il vient acheter un scooter, il reçoit deux balles dans la jambe

Les scooters et motos trop bruyants sont pointés du doigt pour leurs nuisances sonores en ville. (Photo by Roland Macri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un jeune homme a été blessé par balles à Genas (Rhône) dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir répondu à une annonce Snapchat pour acheter un scooter.

La soirée ne s'est pas tout à fait déroulée comme il l'avait prévu. Dans la nuit de vendredi 23 à samedi 24 janvier, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a fini la soirée à l'hôpital alors qu'il pensait à l'origine venir acheter un scooter.

Le rendez-vous avait été fixé via la messagerie entre particuliers Snapchat. Pris en guet-apens par ses interlocuteurs, la victime a fait face à un véhicule avec a minima deux personnes à bord : un des deux passagers en serait sorti avec une arme de poing, racontent nos confrères du Progrès. Il aurait d'abord tiré en l'air dans le vide, avant de viser la victime, touchée au niveau des jambes par au moins deux impacts de balles.

Une enquête en cours

Le groupe d'individus a pu prendre la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. De leur côté, la gendarmerie nationale et les militaires de la compagnie de Bron ont lancé une enquête. "Pour l’instant l’enquête est en cours et il n’y a pas d’interpellations", a indiqué samedi après-midi le parquet de Lyon à nos confrères du Progrès.



