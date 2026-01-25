Actualité
Les scooters et motos trop bruyants sont pointés du doigt pour leurs nuisances sonores en ville. (Photo by Roland Macri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Il vient acheter un scooter, il reçoit deux balles dans la jambe

  • par Louise Ginies

    • Un jeune homme a été blessé par balles à Genas (Rhône) dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir répondu à une annonce Snapchat pour acheter un scooter.

    La soirée ne s'est pas tout à fait déroulée comme il l'avait prévu. Dans la nuit de vendredi 23 à samedi 24 janvier, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a fini la soirée à l'hôpital alors qu'il pensait à l'origine venir acheter un scooter.

    Le rendez-vous avait été fixé via la messagerie entre particuliers Snapchat. Pris en guet-apens par ses interlocuteurs, la victime a fait face à un véhicule avec a minima deux personnes à bord : un des deux passagers en serait sorti avec une arme de poing, racontent nos confrères du Progrès. Il aurait d'abord tiré en l'air dans le vide, avant de viser la victime, touchée au niveau des jambes par au moins deux impacts de balles.

    Une enquête en cours

    Le groupe d'individus a pu prendre la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. De leur côté, la gendarmerie nationale et les militaires de la compagnie de Bron ont lancé une enquête. "Pour l’instant l’enquête est en cours et il n’y a pas d’interpellations", a indiqué samedi après-midi le parquet de Lyon à nos confrères du Progrès.

    à lire également
    Rhônexpress
    Une collision entre le Rhônexpress et une trottinette fait un blessé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Il vient acheter un scooter, il reçoit deux balles dans la jambe 18:03
    Cantine
    Lyon classée 4e au palmarès des cantines bio, Saint-Etienne en tête 17:14
    Rhônexpress
    Une collision entre le Rhônexpress et une trottinette fait un blessé 16:27
    Municipales 2026 : une nouvelle zone de baignade bientôt annoncée par Grégory Doucet ? 15:31
    Vénissieux : L214 interpelle Carrefour sur les conditions d'élevage de lapins 14:42
    d'heure en heure
    OL : John Textor fait les comptes, le club doit 34m€ à Botafogo 13:58
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste 13:04
    Spectacle en famille : Le Petit Prince 2.0 12:07
    Vaulx-en-Velin : une femme décède en chutant du 3e étage 11:26
    pollution météo lyon
    Qualité de l'air : elle sera dégradée à Lyon dimanche 10:35
    Neige, verglas, avalanches : cinq départements de la région en vigilance 09:46
    Pluie
    Une météo humide et des pluies faibles ce dimanche à Lyon 09:04
    Près de Lyon : le maire porte plainte après des tags nazis sur une de ses affiches de campagne 24/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut