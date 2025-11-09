Barrage Rhônergia : après l'abandon du projet, l'État veut redéployer les fonds investis

Abandonné en août 2024, le projet Rhônergia prévoyait de construire un barrage sur l'une des dernières zones naturelles du Rhône. L'État dévoile son nouveau plan pour redéployer les fonds initialement investis.

Après des mois de controverses, le projet Rhônergia, porté par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) avait finalement été abandonné fin août 2024. Ce vendredi 7 novembre, l'État a réuni un comité afin de présenter plusieurs propositions de redéploiement des fonds issus de ce fameux projet. Avec une volonté principale : une redistribution intégrale des sommes correspondantes au bénéfice de la vallée du Rhône.

297,5 millions d'euros mobilisés d'ici 2040

"Au total, jusqu’à 297,5 millions d’euros pourraient être mobilisés pour accompagner des projets concrets et réalisables" d'ici 2041 (la date d'échéance de la concession de la CNR), indique un communiqué de la Préfecture. Ces projets concerneront en majorité le domaine de l’énergie mais soutiendront aussi "des projets d’irrigation agricole respectueux d’une gestion durable de l’eau, et des projets en faveur du développement du transport fluvial et de la réindustrialisation de la vallée du Rhône".

"L‘État, avec CNR, a réussi à transformer l'abandon de Rhônergia en une opportunité pour renforcer la souveraineté énergétique de notre pays, s'est félicité la Préfète de Région Fabienne Buccio dans une déclaration transmise à l'AFP. Avec les élus et les acteurs économiques, nous avons fait émerger de nouveaux projets de production d‘énergie renouvelables, de gestion durable de l’eau et de développement du fret fluvial, qui bénéficieront à toute la Vallée du Rhône."

