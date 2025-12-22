Actualité
cheminée
Image d’illustration © Pexels / Nicole Queiroz

Les cheminées à foyer ouvert interdites dès le 1er avril dans une partie de l’agglomération lyonnaise

  • par Clémence Margall

    • L’État interdira dès le 1er avril 2026 l’utilisation des cheminées à foyer ouvert sur l’ensemble du périmètre du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise.

    Adopté en 2022 dans le but de réduire la pollution aux particules fines et de protéger la santé des habitants, le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) sera renforcé l’année prochaine. Dès le 1er avril 2026, l’utilisation des cheminées à foyer ouvert sera, en effet, interdite dans les 166 communes du territoire concernées (90 communes du Rhône, 61 de l’Isère et 15 de l’Ain) par le PPA.

    D’autres mesures déployées d’ici 2030

    Alors que les données de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indiquent une nette amélioration de la qualité de l’air depuis 2005, les mesures ayant fait le plus leur preuve restent celles concernant le remplacement d’anciens appareils de chauffage au bois par des appareils performants. Pour rappel, la moitié des particules fines émises sur le territoire provient encore du chauffage au bois résidentiel, voire 80 % en période hivernale, soulignent les services de l’État. D’autres mesures vont ainsi être progressivement mises en place d’ici 2030, dont l’interdiction d’utiliser des appareils anciens (d’avant 2002) et peu performants sur le territoire PPA à partir du 1er avril 2028.

    La préfecture du Rhône rappelle par ailleurs que des aides du fond air bois, cofinancé par l’ADEME, permettent aux usagers de remplacer leurs anciens appareils. Depuis 2018, près de 4 500 équipements ont ainsi été renouvelés. L’aide financière à la conversion des appareils proposée par les collectivités du territoire PPA sera également étendue à partir de 2026.

    Lire aussi : Isère : nouvelle étape dans l'interdiction progressive des cheminées à foyer ouvert

    Périmètre du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise. Préfecture du Rhône
    à lire également
    L’autoroute A7 fermée en soirée dans le sens Marseille-Lyon en janvier et en mars

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L’autoroute A7 fermée en soirée dans le sens Marseille-Lyon en janvier et en mars 17:33
    cheminée
    Les cheminées à foyer ouvert interdites dès le 1er avril dans une partie de l’agglomération lyonnaise 16:59
    On a testé : Astérix, mission potions ! Quand la réalité se mêle au virtuel 16:22
    explosion Saint-Fons
    Explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons : des blessés et une personne disparue 15:51
    Municipales à Lyon : l’ex "monsieur urbanisme" de Collomb, Michel Le Faou, rejoint Jean-Michel Aulas 15:16
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard tête de liste à Villeurbanne, l'ex-parathlète Manon Doyelle pour Porte des Alpes 14:41
    Municipales 2026 à Lyon : Aulas reste en tête des intentions de vote selon un nouveau sondage 14:08
    Grève CGT Kuehne Nagel
    Rhône : les salariés de l'entreprise Kuehne+Nagel tirent la sonnette d'alarme 13:49
    Un fast-food de Villefranche fermé pour avoir employé des travailleurs sans papiers 13:13
    Escapades en Isère : sous les skis, l’Oisans 12:37
    Entre auto-dérision et confession, Manu fait des Payet à Lyon 12:01
    Cambriolage Pixabay
    Rhône : après plusieurs mois d’enquête, un groupe de cambrioleurs interpellé 11:35
    Avion Sky Express
    Lyon : Sky Express ouvre une nouvelle ligne à destination d'Athènes 10:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut