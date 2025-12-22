Les cheminées à foyer ouvert interdites dès le 1er avril dans une partie de l’agglomération lyonnaise

L’État interdira dès le 1er avril 2026 l’utilisation des cheminées à foyer ouvert sur l’ensemble du périmètre du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise.

Adopté en 2022 dans le but de réduire la pollution aux particules fines et de protéger la santé des habitants, le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) sera renforcé l’année prochaine. Dès le 1er avril 2026, l’utilisation des cheminées à foyer ouvert sera, en effet, interdite dans les 166 communes du territoire concernées (90 communes du Rhône, 61 de l’Isère et 15 de l’Ain) par le PPA.

D’autres mesures déployées d’ici 2030

Alors que les données de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indiquent une nette amélioration de la qualité de l’air depuis 2005, les mesures ayant fait le plus leur preuve restent celles concernant le remplacement d’anciens appareils de chauffage au bois par des appareils performants. Pour rappel, la moitié des particules fines émises sur le territoire provient encore du chauffage au bois résidentiel, voire 80 % en période hivernale, soulignent les services de l’État. D’autres mesures vont ainsi être progressivement mises en place d’ici 2030, dont l’interdiction d’utiliser des appareils anciens (d’avant 2002) et peu performants sur le territoire PPA à partir du 1er avril 2028.

La préfecture du Rhône rappelle par ailleurs que des aides du fond air bois, cofinancé par l’ADEME, permettent aux usagers de remplacer leurs anciens appareils. Depuis 2018, près de 4 500 équipements ont ainsi été renouvelés. L’aide financière à la conversion des appareils proposée par les collectivités du territoire PPA sera également étendue à partir de 2026.

