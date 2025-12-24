Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon et dégradée au sud de la métropole

  • par Clémence Margall

    • On respire bien ce mercredi 24 décembre à Lyon grâce au vent du nord, mais la qualité de l’air reste dégradée au sud de la métropole.

    Comme hier, la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce mercredi 24 décembre. Avec le vent du nord qui permet une bonne dispersion des polluants, les Lyonnais respirent bien pour le réveillon de Noël.

    Mais la situation reste toutefois dégradée au sud de la métropole lyonnais où les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont mauvais, notamment à cause de l’importante concentration en particules fines dans l’atmosphère. Elle sera particulièrement forte à 10 heures, puis entre 19 heures et 22 heures.

    Navette fluviale électrique Le Fenotte de Sytral Mobilités. (Clémence Margall)
    Rétro 2025 : ZFE, Bateaux TCL, Vélo'v, ZTL... Un an de mobilités à Lyon

