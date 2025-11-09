Rhône : victime d'insultes racistes, il est blessé à coups de barre de fer

Ce samedi 8 novembre, un jeune homme a été victime d'une agression dans la commune de Quincieux (Rhône), au nord de Lyon. Victime d'insultes racistes, il a ensuite été battu avec une barre en fer.

Des faits d'une rare violence. Ce samedi 8 novembre dans la matinée, un homme d'une soixantaine a été interpelé dans la commune de Quincieux (Rhône), située entre Lyon et Villefranche-sur-Saône. Selon les informations de nos confrères du Progrès, le sexagénaire aurait pris à parti deux jeunes salariés d'une société de transport à base d'injures racistes. "Sale bougnoule", "Il y en a marre des noirs et des Arabes", "C’était mieux à l’époque du coton", aurait entre autres proféré l'individu, avant de passer aux violences physiques contre l'un des deux jeunes hommes.

D'après le patron des victimes, qui a contacté le Progrès, le mis en cause aurait donné plusieurs coups de barre de fer à l'un des des jeunes hommes, âgé de 22 ans. "J’ai très mal à l’oreille droite et derrière, je n’entends plus rien", a indiqué ce dernier, qui a été pris en charge aux urgences de l’hôpital Édouard-Herriot. Il affirme également que son tympan est percé.

Le suspect a finalement rapidement été interpellé par les gendarmes.