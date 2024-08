"Victoire !", les Écologistes se félicitent de la fin du projet Rhônergia

Après l'officialisation de l'abandon du barrage hydroélectrique polémique, les Écologistes considèrent cette décision comme une victoire.

L'abandon du projet de barrage Rhônergia sur le Rhône est perçu comme une victoire majeure par les défenseurs de l'environnement et les partisans de la démocratie locale. Ce projet, qui visait à produire 140 gigawattheures d'électricité par an, aurait exigé un investissement colossal de 330 millions d'euros. Cependant, les risques environnementaux, incluant la menace sur l'écosystème du dernier tronçon sauvage du Rhône, ainsi que les préoccupations liées à la santé publique, ont finalement conduit l'État à renoncer à cette initiative. Pour Maxime Meyer, conseiller régional de l'Ain et coprésident du groupe des Écologistes à la Région, cet abandon est une "victoire pour la démocratie locale, l'environnement et la santé publique". La concertation préalable, qui a vu la participation de plus de 1 300 personnes et a révélé une opposition massive au projet, a été déterminante dans cette décision.

Une disproportion contestée

Les écologistes voient dans cette annulation un signe d'espoir pour toutes les luttes contre les projets imposés, souvent jugés destructeurs. "C’est grâce à la mobilisation de toutes et tous que nous avons remporté cette victoire", souligne Maxime Meyer, rappelant l'importance de l'engagement citoyen. De plus, Albane Colin, conseillère régionale de l’Ain, a souligné que les impacts environnementaux du projet étaient disproportionnés par rapport à la production d’électricité espérée, représentant à peine 1 % de l'énergie des 20 barrages déjà existants sur le Rhône. Les Écologistes appellent désormais à une politique de protection renforcée de ce site unique, afin de le préserver des futures tentatives d'exploitation.