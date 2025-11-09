Actualité

Sécurité : plus de 200 postes de policiers adjoint à pourvoir dans le Rhône

  • par Louise Ginies

    • Au total, l'État ouvre 400 postes de policiers adjoints en Auvergne-Rhône-Alpes, dont la moitié rien que dans le Rhône.

    Si le milieu de la police vous a toujours attiré, c'est votre moment. Ce samedi 8 novembre, l'État a annoncé mener une vaste opération de recrutement au sein des rangs de la police : au total 400 postes de policiers adjoints sont à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes, dont la moitié dans le seul département du Rhône.

    Pour être embauché, le parcours de sélection est on ne peut plus détaillé : inscription, tests, entretien oral, étude du dossier, enquête de moralité, visite médicale et, enfin, incorporation en école qui inclut "une formation de 4 mois en école" avant la première affectation des futurs policiers adjoints.

    Les conditions nécessaires à l'inscription sont les suivantes :

    • avoir entre 18 et moins de 30 ans à la date d'incorporation ;
    • être de nationalité française ;
    • avoir un casier judiciaire vierge, n'étant pas incompatible avec le futur exercice de ses fonctions ;
    • répondre aux aptitudes physiques requises lors de la visite médicale.

    Un salaire net de 1 528 euros

    Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 décembre 2025 et peuvent se faire directement sur le site du Ministère de l'Intérieur. Le futur poste offre un salaire mensuel net de 1 528 euros pendant toute la durée du contrat.

    Ces nouveaux recrutement s'inscrivent dans une volonté de la Préfete de Région, Fabienne Buccio, de renforcer les effectifs des forces de l'ordre dédié à l'ordre sur la voie publique.

    On a testé : la visite insolite des coulisses du Matmut Stadium avec Cybèle

