Municipales à Lyon : le jour J

Les Lyonnais sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. À Lyon, le duel entre le maire sortant Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas s'annonce comme l'un des plus scrutés de France.

C'est le grand jour. Les électeurs de Lyon et de la Métropole de Lyon sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales. À Lyon, le maire sortant Grégory Doucet, à la tête d'une coalition réunissant les écologistes et la gauche, brigue un second mandat. Il devra notamment faire face à Jean-Michel Aulas, candidat de la société civile allié à la droite et au bloc central, dans ce qui s'annonce comme l'un des duels les plus attendus du scrutin.

Ils sont en coure aux côtés de Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate LFI, Alexandre Humbert Dupalais de la liste "Retrouver Lyon" (UDR-RN), de Georges Képénékian, ancien maire de Lyon, liste "Lyon, quelle énergie" (DVD), Nathalie Perrin-Gilbert, liste "Lyon avec vous" (DVG), Raphaëlle Mizony, candidate du NPA Révolutionnaires, Delphine Briday (Lutte ouvrière) et Michaël Jouteux (Parti des travailleurs).

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Des centaines de maires à élire

Le département du Rhône est en effervescence : ce sont pas moins de 266 maires qui doivent être élus, dont 58 dans le périmètre de la Métropole de Lyon. À Lyon même, ce sont 9 maires d'arrondissement qui seront désignés à l'issue du scrutin, par les 221 conseillers d'arrondissement élus ce jour.

Au total, 1 227 213 électeurs sont inscrits dans le Rhône, dont 320 000 dans la seule ville de Lyon.

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Jusqu'à quelle heure voter ?

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin. L'heure de fermeture varie selon les communes. La majorité d'entre elles ferment à 18 heures. Toutefois, les bureaux restent ouverts jusqu'à 19 heures dans les communes de Bron, Brignais, Caluire-et-Cuire, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Gleizé, La Mulatière, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sathonay-Camp, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin et Vénissieux. À Lyon et Villeurbanne, le vote est possible jusqu'à 20 heures.

Comment fonctionne le scrutin ?

Le scrutin se déroule en deux tours, à moins qu'une liste n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. La liste arrivant en tête bénéficie d'une prime majoritaire correspondant à 25 % des sièges du conseil municipal. Les 75 % restants sont distribués à la proportionnelle entre toutes les listes ayant franchi le seuil de 5 %.

À Lyon, les électeurs se voient remettre jusqu'à trois enveloppes :

Enveloppe marron : les électeurs élisent au suffrage universel direct les 73 conseillers du conseil municipal, chargés d'élire le maire de Lyon.

Enveloppe jaune : les électeurs élisent au suffrage universel direct les conseillers d'arrondissement, qui procéderont ensuite à l'élection du maire d'arrondissement.

Enveloppe bleue : les habitants de la métropole sont appelés à élire les 150 conseillers de la Métropole de Lyon, lesquels désigneront ensuite le président de la Métropole. Cette élection constitue une particularité nationale propre à Lyon : la Métropole de Lyon est en effet la seule collectivité intercommunale élue au suffrage universel direct en France.

La France vote de plus en plus

En France, le corps électoral croît deux fois plus rapidement que la population générale. C'est l'un des principaux enseignements de l'étude Corps électoral 2026, publiée par l'Insee à l'approche de ce scrutin.

L'institut recense aujourd'hui 50,2 millions d'électeurs inscrits, contre 47,1 millions en 2019, soit une hausse de plus de 6 %, alors que la population n'a progressé que de 3 % sur la même période. Désormais, 95 % des Français en âge de voter figurent sur les listes électorales.

Cette progression s'explique notamment par la réforme de 1997 instaurant l'inscription automatique des jeunes à 18 ans — conduisant à un taux d'inscription de 100 % chez les 18-24 ans — ainsi que par la mise en place du répertoire électoral unique et la dématérialisation des démarches, qui ont grandement facilité l'inscription pour toutes les générations.