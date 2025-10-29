Actualité
La ligne D du métro à Lyon à l’arrêt ce mardi 28 octobre 2025. (@AL)

Lyon : le métro D partiellement à l'arrêt après une panne

  • par Romain Balme

    • La ligne du métro D est en partie à l'arrêt ce mercredi 29 octobre après-midi suite à une panne d'énergie.

    Victime d'une "panne d'énergie", la ligne de métro D ne circule actuellement plus dans son intégralité. Les stations reliant "Grange Blanche" à "Gare de Vénissieux" sont ne sont plus desservies.

    Des bus relais sont mis à disposition des voyageurs pour combler cette panne annonce TCL. En revanche aucun problème n'est à signaler entre "Grange Blanche" et "Gare de Vaise". Reprise normale du trafic estimée aux alentours de 15 h 45.

    Les syndicats de retraités se mobilisent ce 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône

