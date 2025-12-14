Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui candidat aux Municipales de 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Quatre groupes d'opposition au sein de la Métropole de Lyon ont officialisé leur union sous la bannière Grand Cœur Lyonnais. Cette nouvelle formation vise à proposer une alternative à la majorité en place et à structurer l'opposition autour d'un projet commun.

Les opposants politiques à la majorité métropolitaine actuelle de Bruno Bernard ont franchi un cap ce week-end en annonçant officiellement la création du groupe Grand Cœur Lyonnais. Cette nouvelle force politique, qui réunit quatre formations politiques allant du centre-gauche à la droite républicaine, s'inscrit dans la continuité du groupe Cœur lyonnais, fondé par Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales. Grand Cœur Lyonnais, qui se présente comme l'unique opposition structurée à l'assemblée métropolitaine, revendique 51 membres. Un bloc représentatif des circonscriptions métropolitaines, selon ses initiateurs.

Né à la fusion de La Métro Positive, Synergies Élus et Citoyens, Inventer la Métropole de Demain et Une Métropole pour Tous, le nouveau groupe prolonge une logique de préparation de l'échéance électorale à venir. Les co-présidents, Pierre Chambon, Gilles Gascon, Marc Grivel et Nicole Sibeud, ont décrit cette initiative comme "l’acte fondateur d’une nouvelle volonté collective". Elle vise à proposer aux habitants une alternative à la majorité métropolitaine et plus conforme à leurs attentes, notamment sur des questions budgétaires, économiques, commerciales et d'attractivité du territoire, selon les informations de nos confrères de Lyon Mag.

Aux portes du prochain conseil métropolitain, prévu lundi 15 décembre, la formation se prépare à faire entendre sa voix dans l'hémicycle.