L'OL Lyonnes domine face au Havre

L'OL Lyonnes a signé une victoire spectaculaire (0-7) au Stade Océane face au Havre ce samedi 13 décembre, confirmant une fois de plus leur domination en Arkema Première Ligue. Sous une pluie de buts, les Lyonnaises se sont imposées avec efficacité et maîtrise, poursuivant leur série parfaite.

Les Lyonnaises sont-elles imbattables ? C'est ce qu'elles prouvent une nouvelle fois ce samedi 13 décembre avec une large victoire. En déplacement au Havre pour la dixième journée d'Arkema Première Ligue, les Rhodaniennes se sont imposées sur le score de 0-7, s'appuyant sur une partition offensive presque parfaite.

Le festival a commencé à la 16e minute avec Kadidiatou Diani qui a ouvert le score d'une tête puissante. Peu avant la pause, Marie-Antoinette Katoto doublait la mise, creusant un premier écart significatif. Au retour des vestiaires, l'équipe de Jonatan Giràldez a continué son récital. Vicki Becho a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but, suivie d'Inès Benyahia, avant que Diani ne remette ça à la 62e minute. La fin de match a vu Tabitha Chawinga s'offrir un doublé tardif, scellant un score qui reflète la domination de Lyon sur le terrain.

Ce succès permet aux Fenottes de conserver leur série parfaite et de conforter leur place de leader, avec désormais dix victoires en dix rencontres dans la Championnat de France féminin. Après cette large victoire, les Lyonnaises se tourneront vers leur prochain rendez-vous ce mercredi 17 décembre face aux Madrilènes avant de retrouver le FC Fleury 91, quatrième du classement en Arkéma Première Ligue.