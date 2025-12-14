Seven Times, un restaurant de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, a ouvert une salle réservée exclusivement aux femmes. Alors qu'une polémique, lancée par un député du Rassemblement National, monte sur les réseaux sociaux, le gérant annonce porter plainte et répond aux accusations.

Ce restaurant promeut régulièrement sur les réseaux sociaux son espace "100 % girls", réservé aux femmes uniquement. Une démarche, présentée comme bienveillante, permettant aux clientes de déjeuner ou dîner en non-mixité choisie. Mais une démarche qui ne fait pas l'unanimité.

Puisque depuis quelques jours, le restaurant Seven Times, un food court certifié halal et très populaire dans la métropole lyonnaise, est au coeur d'une polémique sur les réseaux sociaux. Tout d'abord lancé par Jérôme Buisson, député du Rassemblement National de l'Ain. Ce dernier évoque "un séparatisme inadmissible et illégal".

Le restaurant Lyonseventimes à Vaulx-en-Velin semble pratiquer un séparatisme inadmissible et illégal en isolant dans une salle à part les femmes. Les clients sont donc triés par sexe. Trouvez-vous ceci normal @prefetrhone ? C’est de la discrimination inacceptable en France 🇫🇷 ! pic.twitter.com/t3BuUA1UaX — Jérôme Buisson (@jerome_buisson) December 11, 2025

Le sujet a ensuite été repris par Tim Bouzon, directeur adjoint du RN de la jeunesse et candidat pour les municipales, puis par Tiffany Joncour, députée du Rhône. Cette dernière annonce que "Vaulx-en-Velin ne doit pas devenir un laboratoire de l'islamisme".

"Les femmes et les hommes sont mélangés"

Suite à la polémique alimentée par le mouvement d'extrême-droite, le gérant a annoncé porter plainte contre le député Jérôme Buisson et se défend contre toute accusation de séparatisme, selon les informations de Lyon Mag. Selon lui, ces espaces réservés aux femmes se font également dans les salles de sport. Le restaurant partage également une publication dans laquelle il rappelle que les femmes ne sont pas séparées des hommes, en réaction à la critique formulée par le député du Rassemblement National. "Dans la salle principale, il y a des hommes, des femmes, des familles qui mangent. (...) Ils sont tous mélangés", décrit Juliette sur la vidéo postée sur Instagram.

Contactée, la préfecture du Rhône ne souhaite pas répondre aux publications des députés, mais ajoute que des investigations seront menées "comme à chaque fois que cela est nécessaire".

Les espaces réservés uniquement aux femmes se démocratisent ces dernières années et séduisent de nombreuses femmes souhaitant passer du temps en non-mixité choisie. À Lyon, des salles de sport féminines, à l'image de L Form ou Elle Moov, ont déjà trouvé leur public .