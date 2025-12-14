Actualité
Le restaurant Seven Times.

Un fast food, dénoncé par le RN pour avoir un espace 100 % femmes, annonce porter plainte

  • par Claire Martinez

    • Seven Times, un restaurant de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, a ouvert une salle réservée exclusivement aux femmes. Alors qu'une polémique, lancée par un député du Rassemblement National, monte sur les réseaux sociaux, le gérant annonce porter plainte et répond aux accusations.

    Ce restaurant promeut régulièrement sur les réseaux sociaux son espace "100 % girls", réservé aux femmes uniquement. Une démarche, présentée comme bienveillante, permettant aux clientes de déjeuner ou dîner en non-mixité choisie. Mais une démarche qui ne fait pas l'unanimité.

    Puisque depuis quelques jours, le restaurant Seven Times, un food court certifié halal et très populaire dans la métropole lyonnaise, est au coeur d'une polémique sur les réseaux sociaux. Tout d'abord lancé par Jérôme Buisson, député du Rassemblement National de l'Ain. Ce dernier évoque "un séparatisme inadmissible et illégal".

    Le sujet a ensuite été repris par Tim Bouzon, directeur adjoint du RN de la jeunesse et candidat pour les municipales, puis par Tiffany Joncour, députée du Rhône. Cette dernière annonce que "Vaulx-en-Velin ne doit pas devenir un laboratoire de l'islamisme".

    "Les femmes et les hommes sont mélangés"

    Suite à la polémique alimentée par le mouvement d'extrême-droite, le gérant a annoncé porter plainte contre le député Jérôme Buisson et se défend contre toute accusation de séparatisme, selon les informations de Lyon Mag. Selon lui, ces espaces réservés aux femmes se font également dans les salles de sport. Le restaurant partage également une publication dans laquelle il rappelle que les femmes ne sont pas séparées des hommes, en réaction à la critique formulée par le député du Rassemblement National. "Dans la salle principale, il y a des hommes, des femmes, des familles qui mangent. (...) Ils sont tous mélangés", décrit Juliette sur la vidéo postée sur Instagram.

    Contactée, la préfecture du Rhône ne souhaite pas répondre aux publications des députés, mais ajoute que des investigations seront menées "comme à chaque fois que cela est nécessaire".

    Les espaces réservés uniquement aux femmes se démocratisent ces dernières années et séduisent de nombreuses femmes souhaitant passer du temps en non-mixité choisie. À Lyon, des salles de sport féminines, à l'image de L Form ou Elle Moov, ont déjà trouvé leur public .

    à lire également
    Métropole de Lyon : création de Grand Cœur Lyonnais en vue des élections

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un fast food, dénoncé par le RN pour avoir un espace 100 % femmes, annonce porter plainte 12:22
    Métropole de Lyon : création de Grand Cœur Lyonnais en vue des élections 11:17
    Sélection littéraire : Pierre Péju, l’échappée belle 11:05
    L'OL Lyonnes domine face au Havre 10:10
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air mauvaise ce dimanche 09:22
    d'heure en heure
    Un dimanche sous le soleil à Lyon 08:36
    Un passager agité menace de faire exploser le train près de Lyon 13/12/25
    Jule Brand élue joueuse du mois de novembre, première distinction de la saison pour OL Lyonnes 13/12/25
    Villefranche-sur-Saône : le marché couvert rouvre ses portes après un an de travaux 13/12/25
    Un fusil et des cartouches découverts après des tirs, un suspect interpellé 13/12/25
    La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes 13/12/25
    Danses en dissonances aux Subs 13/12/25
    "Tu casses le matos des flics" : la préfecture du Rhône condamne les propos de la rappeuse 2L 13/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut