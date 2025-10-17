ZTL supprimée, voies bus ouvertes aux voitures... Les annonces "chocs" de Sarselli pour la métropole de Lyon

Véronique Sarselli lors du lancement d’un atelier de travail autour de la gouvernance de la Métropole de Lyon. (@NC)

Véronique Sarselli présente ses premières propositions "chocs" pour les élections métropolitaines de 2026 à Lyon.

Dans un communiqué diffusé vendredi 17 octobre, la candidate des Républicains pour les élections métropolitaines de 2026, Véronique Sarselli présente de premières propositions "chocs". Parmi elles, la suppression pure et simple de la Zone à trafic limité en Presqu'île de Lyon, "telle qu'imposée par l'exécutif écologiste-LFI". Une nouveauté alors que la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon évoquait jusqu'à maintenant une simple réévaluation du dispositif avec une consultation.

Les bus et les voitures circuleront sur les mêmes voies le week-end

Autre mesure pour le moins surprenante, l'ouverture aux voitures des voies bus sur les quais (du Rhône et de Saône imagine-t-on), "en dehors des heures de pointe et le week-end". La candidate précise que "les pistes cyclables feront l'objet d'annonces distinctes". Les bus se retrouveront ainsi au milieu du trafic automobile le week-end. Toujours du côté du réseau TCL, la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon souhaite rouvrir la partie nord de la rue de la République pour rétablir l'ancien plan de circulation des bus, et ainsi rouvrir la rue Grenette à la circulation automobile.

Enfin, Véronique Sarselli promet du supprimer "les aménagements absurdes" comme les murs en béton disposés à la sortie du parking Saint-Jean, ainsi qu'"un gran plan de fluidification des feux de circulation, appuyé sur la technologie et l'intelligence artificielle". Une proposition qui trouvera son écho auprès du candidat Aulas qui estime que "la technologie" doit permettre de mieux synchroniser les feux tricolores. "Je ferai sauter la ZTL et les bouchons", assure la maire de Sainte-Foy, qui estime que "l’accès à Lyon doit être rouvert à tous, pas réservé à quelques-uns".

