Actualité
Véronique Sarselli lors du lancement d’un atelier de travail autour de la gouvernance de la Métropole de Lyon. (@NC)

ZTL supprimée, voies bus ouvertes aux voitures... Les annonces "chocs" de Sarselli pour la métropole de Lyon

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Véronique Sarselli présente ses premières propositions "chocs" pour les élections métropolitaines de 2026 à Lyon.

    Dans un communiqué diffusé vendredi 17 octobre, la candidate des Républicains pour les élections métropolitaines de 2026, Véronique Sarselli présente de premières propositions "chocs". Parmi elles, la suppression pure et simple de la Zone à trafic limité en Presqu'île de Lyon, "telle qu'imposée par l'exécutif écologiste-LFI". Une nouveauté alors que la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon évoquait jusqu'à maintenant une simple réévaluation du dispositif avec une consultation.

    Lire aussi : "SOS M. Aulas !" : face à la colère, bientôt une nouvelle sortie pour le parking Saint-Jean à Lyon ?

    Les bus et les voitures circuleront sur les mêmes voies le week-end

    Autre mesure pour le moins surprenante, l'ouverture aux voitures des voies bus sur les quais (du Rhône et de Saône imagine-t-on), "en dehors des heures de pointe et le week-end". La candidate précise que "les pistes cyclables feront l'objet d'annonces distinctes". Les bus se retrouveront ainsi au milieu du trafic automobile le week-end. Toujours du côté du réseau TCL, la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon souhaite rouvrir la partie nord de la rue de la République pour rétablir l'ancien plan de circulation des bus, et ainsi rouvrir la rue Grenette à la circulation automobile.

    Enfin, Véronique Sarselli promet du supprimer "les aménagements absurdes" comme les murs en béton disposés à la sortie du parking Saint-Jean, ainsi qu'"un gran plan de fluidification des feux de circulation, appuyé sur la technologie et l'intelligence artificielle". Une proposition qui trouvera son écho auprès du candidat Aulas qui estime que "la technologie" doit permettre de mieux synchroniser les feux tricolores. "Je ferai sauter la ZTL et les bouchons", assure la maire de Sainte-Foy, qui estime que "l’accès à Lyon doit être rouvert à tous, pas réservé à quelques-uns".

    Lire aussi : Véronique Sarselli dévoile son équipe de négociateurs pour les élections métropolitaines 2026

    à lire également
    bruno bernard
    "Un recul historique" : à Lyon, Bernard fulmine alors que Sarselli propose de rouvrir les voies bus aux voitures

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    bruno bernard
    "Un recul historique" : à Lyon, Bernard fulmine alors que Sarselli propose de rouvrir les voies bus aux voitures 11:44
    ZTL supprimée, voies bus ouvertes aux voitures... Les annonces "chocs" de Sarselli pour la métropole de Lyon 11:11
    Les sirops Teisseire annoncent la fermeture du site de production isérois 10:40
    Ain : un village des marques à Valserhône pour 2027 10:14
    Brice Hortefeux
    Les élus écologistes d'Auvergne Rhône-Alpes demandent la démission de Brice Hortefeux 09:48
    d'heure en heure
    Travaux sur les routes du Rhône : plusieurs axes perturbés jusqu’à fin octobre 09:25
    Nuits de Fourvière : Vanessa Paradis premier nom de l'édition 2026 09:09
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Sécheresse en Isère : la plupart des restrictions enfin levées 08:44
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    L'université Lyon 2 occupée par les "sans facs", une trentaine d'inscriptions réclamées 08:11
    Givors : un jeune en trottinette tué dans une collision avec une moto 07:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi 07:31
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, 15 degrés attendus 07:14
    Foued Rahmouni
    Autour d'un "accord sur un projet protecteur", Voix commune rallie les écologistes 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut