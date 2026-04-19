Economie
Centre commercial de Lyon Confluence
Centre commercial Confluence ©Romane Thevenot

Lyon : trois nouvelles enseignes arrivent prochainement à Confluence

  • par LC

    • Trois nouvelles enseignes s'apprêtent à ouvrir leur porte au sein du centre commercial Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon.

    En 2026, le centre commercial Confluence poursuit son expansion avec l'ouverture prochaine de trois nouvelles enseignes, attendues depuis plusieurs mois par les clients et les férus de shopping.

    Lire aussi : Lyon : Maxi Zoo, Bershka... de nouvelles enseignes s'installent à Confluence

    Si la fin des travaux se déroule comme prévu, la boutique de bijoux Pandora ouvrira ses portes au mois de mai. Son ouverture devrait être suivie par celle de la marque de prêt-à-porter de fast-fashion Bershka, membre du groupe Inditex qui comporte également Zara et Pull & Bear, dont des boutiques sont déjà présentes dans le centre commercial.

    Enfin, la dernière enseigne à ouvrir ses portes est déjà bien connu du grand public : il s'agit de la chaîne de fast-food O'Tacos, qui s'installera à l'étage restauration du centre commercial.

    Des changements et des modernisations

    En plus de ces nouvelles ouvertures, certaines boutiques du centre commercial vont connaître quelques changements. C'est le cas de la boutique La chaise longue, qui va changer d'emplacement, rapporte Actu Lyon. Déjà présente depuis 2017 au sein du centre commercial, l'enseigne déménage au niveau 1, à côté de la boutique André. Une nouvelle place qui lui offre "plus de visibilité".

    Enfin, la boutique de joaillerie Swarovski se réinvente : modernisée pour améliorer l'expérience du client, elle présente désormais une atmosphère plus intimiste, dans des tons roses et cocooning.

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