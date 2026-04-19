Nuages et températures en baisse : la météo de dimanche à Lyon

Ce dimanche 19 avril sera marqué par un changement de météo à Lyon, avec un ciel couvert et des températures en baisse, se rapprochant des normales de saison.

La grisaille est de retour dans le ciel lyonnais. Après un samedi ensoleillé et chaud, la journée de ce dimanche 19 avril sera marqué par un ciel plus couvert que la veille et des températures en baisse, plus proches des normales de saison mais toutefois encore légèrement au-dessus, rapporte le site Météo-Lyon.

La situation s'améliorera toutefois légèrement au cours de la journée. Les nuages bas présents dans la matinée laisseront leur place à quelques éclaircies dans l'après-midi, avant que le ciel ne se dégage complètement en soirée. Côté températures, elles oscilleront entre 15°C dans la matinée jusqu'à 21°C au plus chaud de la journée.