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La qualité de l'air toujours dégradée ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air continue de se dégrader ce dimanche 7 juin, notamment dû à la formation d'ozone et du dioxyde d'azote.

    La qualité de l'air reste dégradée ce dimanche 7 juin dans Lyon et sa métropole. Le rayonnement solaire plus important depuis hier et l'absence de vent favorise la formation d'ozone et de dioxyde d'azote. Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe ainsi la qualité de l'air à Lyon comme moyenne à dégradée ce dimanche.

    C'est autour du centre de Lyon que l'air est la plus mauvaise, notamment aux abords de l'autoroute A6. Sur la presqu'île, de la place Bellecour aux collines de Croix-Rousse, l'air est néanmoins la moins dégradée.

    Pour les personnes allergiques, l'indice de risque pollinique aux graminées est très élevé dans Lyon et sa métropole ce dimanche.

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