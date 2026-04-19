Belleville : un mort dans une collision entre motos et voiture

Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Une collision entre deux motos et une voiture a fait un mort et deux blessés ce samedi en fin d'après-midi à Belleville (Rhône).

Nouveau drame sur les routes du Rhône. Ce samedi 18 avril en fin d'après-midi, un grave accident impliquant deux motos et une voiture a eu lieu à Belleville-en-Beaujolais (Rhône), sur l'avenue Suzanne-Michon, ont appris nos confrères du Progrès de la préfecture du Rhône. Il était environ 17h30 quand les trois engins entrent en collision, faisant trois victimes, un mort et deux blessés en urgence absolue.

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En arrêt cardiorespiratoire lors de l'arrivée des secours, l'un des deux motards est décédé. Le conducteur de la voiture et le deuxième motard ont été transportés par les trois équipes du Smur, dont un hélicoptère était mobilisé sur place.

24 sapeurs-pompiers et 7 véhicules du SDMIS

En plus du Smur, 24 sapeurs-pompiers et 7 véhicules du SDMIS se sont rendus sur place.

Une enquête devra être ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.