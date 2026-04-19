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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Belleville : un mort dans une collision entre motos et voiture

  • par LC

    • Une collision entre deux motos et une voiture a fait un mort et deux blessés ce samedi en fin d'après-midi à Belleville (Rhône).

    Nouveau drame sur les routes du Rhône. Ce samedi 18 avril en fin d'après-midi, un grave accident impliquant deux motos et une voiture a eu lieu à Belleville-en-Beaujolais (Rhône), sur l'avenue Suzanne-Michon, ont appris nos confrères du Progrès de la préfecture du Rhône. Il était environ 17h30 quand les trois engins entrent en collision, faisant trois victimes, un mort et deux blessés en urgence absolue.

    Lire aussi : À Vaulx-en-Velin, un jeune décède dans un accident de moto

    En arrêt cardiorespiratoire lors de l'arrivée des secours, l'un des deux motards est décédé. Le conducteur de la voiture et le deuxième motard ont été transportés par les trois équipes du Smur, dont un hélicoptère était mobilisé sur place.

    24 sapeurs-pompiers et 7 véhicules du SDMIS

    En plus du Smur, 24 sapeurs-pompiers et 7 véhicules du SDMIS se sont rendus sur place.

    Une enquête devra être ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

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