Centre commercial de Lyon Confluence
Centre commercial Confluence ©Romane Thevenot

Lyon : Maxi Zoo, Bershka... de nouvelles enseignes s'installent à Confluence

  • par Loane Carpano

    • Quatre nouvelles enseignes devraient prochainement ouvrir leurs portes au sein du centre commercial de Confluence qui à Lyon.

    De nouvelles enseignes devraient prochainement voir le jour au centre commercial de Confluences. Restauration, boutiques.. Selon Actu Lyon, plusieurs nouveautés sont attendues pour fin 2025 - début 2026 au sein du pôle commercial.

    Deux enseignes pour bien manger

    Parmi les nouveautés à noter, l'ouverture de deux nouvelles enseignes "food." Alors que le centre dispose déjà d'une large offre en termes de restauration, deux nouvelles enseignes devraient prochainement ouvrir leurs portes. Il s'agit de "Fairpala", un concept de sandwich voulu "raffiné, local et responsable" aux recettes originales, et d'Artic Juice and Coffee, un restaurant spécialisé dans "le bien manger", déjà bien connu de la rue de la République et de la Gare Part-Dieu.

    Les deux enseignes viendront compléter l'offre "food" du rez-de-chaussée de Confluences.

    Maxi zoo, Zara, Bershka...

    Troisième enseigne à ouvrir dans le centre : l'animalerie Maxi Zoo. Plutôt habituée des zones commerciales et des périphéries, la boutique devrait ouvrir en plein 2e arrondissement de Lyon d'ici début 2026.

    Côté mode, la boutique de fast-fashion Zara poursuit ses travaux pour une ouverture prévue en novembre. Une boutique Bershka devrait quant à elle ouvrir début 2026, à la place du Monoprix.

    Lire aussi : Lyon : l'enseigne de prêt à porter Bershka remplacera Monoprix à Confluence

    Collision mortelle dans le 3e arrondissement de Lyon : le motard est sorti du coma

