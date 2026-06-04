Rhône : plus que quelques heures pour remplir votre déclaration de revenus

Les habitants du Rhône ont jusqu'à 23h59 ce jeudi 4 juin pour déclarer en ligne leur revenus.

Si vous n'avez pas encore réalisé votre déclaration d'impôts, il n'est pas encore trop tard. Pour rappel, la campagne qui a débutée le 9 avril dernier s'achèvera ce jeudi 4 juin, à 23 h 59, pour les Rhodaniens qui déclarent leurs revenus en ligne. Plus que quelques heures pour déclarer vos revenus pour l'année 2025.

A noter que pour certains départements de l'Hexagone, il est déjà trop tard. Pour la zone 1, de l'Ain (01) à la Corrèze (19) la date limite était fixée au jeudi 21 mai à 23 h 59. Pour la zone 2, qui comprend les départements n°20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle), il s'agissait du jeudi 28 mai 2026 à 23 h 59.