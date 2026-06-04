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04/08/2015 – PORTO ALEGRE, RS, BRASIL – Matéria sobre o parcelamento dos servidores pelo governo Sartori. tags: dívida, contas, financeiro, finanças, banco, dinheiro. Foto: Guilherme Santos/Sul21

Rhône : plus que quelques heures pour remplir votre déclaration de revenus

  • par LR

    • Les habitants du Rhône ont jusqu'à 23h59 ce jeudi 4 juin pour déclarer en ligne leur revenus.

    Si vous n'avez pas encore réalisé votre déclaration d'impôts, il n'est pas encore trop tard. Pour rappel, la campagne qui a débutée le 9 avril dernier s'achèvera ce jeudi 4 juin, à 23 h 59, pour les Rhodaniens qui déclarent leurs revenus en ligne. Plus que quelques heures pour déclarer vos revenus pour l'année 2025.

    A noter que pour certains départements de l'Hexagone, il est déjà trop tard. Pour la zone 1, de l'Ain (01) à la Corrèze (19) la date limite était fixée au jeudi 21 mai à 23 h 59. Pour la zone 2, qui comprend les départements n°20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle), il s'agissait du jeudi 28 mai 2026 à 23 h 59.

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