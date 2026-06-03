À partir du 1er juillet 2026, il sera possible de skier l'été dans les stations de Autrans-Méaudre-en-Vercors (Isère) et à Samoëns (Haute-Savoie) grâce à des skis électriques.

Skwhell est née de la volonté d'Antoine Massebeuf afin de croiser ses deux passions : le ski et l'ingénierie. "J'ai toujours aimé le ski et étant étudiant, je me suis retrouvé à devoir me débrouiller pour partir au ski par mes propres moyens" explique-t-il. L'idée est de retrouver les sensations des pistes dans son quotidien. Après cinq ans passés dans une entreprise de robotique, où il acquiert les compétences techniques nécessaires à son futur projet, il met au point un prototype fonctionnel, puis s'associe à son frère Romain Massebeuf et à son meilleur ami Joseph Dahirel.

Le développement a été long et semé d'hésitation : "Ça a été très long, à vrai dire j'ai failli abandonner plusieurs fois", confie le fondateur à Lyon Capitale, il peinait à retrouver "ce feeling du ski". Il a fallu de nombreux prototypes pour ajuster le produit et déposer pas moins de six brevets, dont le principal porte sur le système de direction de la roue avant. Le produit a été testé par des professionnels et les U16 de Courchevel doivent s'entraîner avec l'été prochain car ces skis électriques travaillent les mêmes muscles qu'au ski alpin. L'innovation de Skwheel a été remarquée au salon Mountain Planet 2026 à Grenoble et distinguée au Concours Lépine.

Les écoles de ski électriques arrivent très prochainement dans les ESF

Le 1er juillet 2026, la strat-up lancera ses E-Skools, des écoles de pilotages proposés à Autrans-Méaudre-en-Vercors et à Samoëns, parmi six sites prévus en France cet été. Le principe repose sur un encadrement systématique, aucune location sèche uniquement accompagnés par des moniteurs. "On est vraiment sur le même format que de la location de ski avec un moniteur, sauf que là, on est avec des skis électriques", explique Antoine. L'offre va être diviser en trois formats : initiation, balade et perfectionnement. La formule répond aussi, selon lui, à une attente des moniteurs cherchant à travailler hors saison enneigée.

Ces E-Skoolz vont permettre de diversifier les activités des stations de ski fragilisées par la manque de neige. "On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de stations de ski où l'enneigement était de plus en plus aléatoire, les saisons se raccourcissaient", observe le fondateur, qui cible les montagnes de basses et moyenne altitude "dont l'économie souffre". Une première école pilote avait l'an ouvert l'an dernier en chartreuse ; l'été 2026 marque, selon lui, "le vrai début de cette ambition".

L'ouverture est fixée au 1er juillet, alors, à vos skis !

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