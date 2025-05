Théâtre : Peau d’Âne fait peau neuve

Marie Dilasser offre une nouvelle lecture du conte de Charles Perrault au TNG

On a pu voir en début de saison, au théâtre de la Croix-Rousse, la version de Blanche-Neige réécrite par Marie Dilasser et mise en scène par Michel Raskine. Le conte y était remis au goût du jour. Marie Dilasser s’intéressant davantage au personnage du prince (incarné par Marief Guittier lors de la création du spectacle), à la vie du couple princier, au quotidien et même aux questions environnementales si prégnantes aujourd’hui.

On peut s’attendre à une démarche similaire pour Peau d’Âne, un autre conte ancien, de Charles Perrault, dont Marie Dilasser offre une nouvelle lecture intitulée Peau d’âne, La fête est finie.

Pour faire un sort à la morale fleur bleue des contes d’antan, les princesses qui attendent passivement le prince charmant, les rêves à l’eau de rose et les stéréotypes musclés !

Marie Dilasser, pour le texte, et Hélène Soulié à la mise en scène, s’emparent du célèbre conte pour n’en faire qu’une bouchée. Elles pointent du doigt le rapport incestueux du père à sa fille. Elles tricotent un nouveau récit où la mère ne meurt pas mais quitte le foyer conjugal, où le père est un prédateur qui cache bien son jeu, l’âne aux pièces d’or une peluche qui sert de tirelire et la fée une voisine bienveillante. Rien d’éthéré ici mais une panoplie de personnages hauts en couleur dans une ambiance queer et déjantée, des tranches de rigolade et de joyeux frissons.

On est loin de la version filmée, un peu gnangnan, du film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve dans le rôle-titre !

Peau d’âne – La fête est finie – Les 24 et 25 mai au TNG