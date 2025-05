Un livre sur le consentement écrit par la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin sortira en juin

"Qu'est ce que consentir ?", c'est le nom de l'ouvrage écrit par la députée du Rhône écologiste Marie-Charlotte Garin prochainement publié.

Le 1er avril dernier, l'Assemblée nationale adoptait la proposition de loi de la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin (écologiste), concernant la notion de consentement. Afin d'aller plus loin dans cette réflexion, un court ouvrage écrit par la députée sortira le 6 juin prochain. Intitulé "Qu'est ce que consentir ?", le livre vise à éclairer et à mieux définir la notion de "consentement."

A travers cet ouvrage, Marie-Charlotte Garin écrit sous une "double-casquette" : "celle d’une parlementaire qui a travaillé pendant 16 mois sur une proposition de loi pour introduire la notion de non-consentement dans le code pénal" et "celle d’une jeune femme qui a grandi dans une société traversée par le mouvement Me Too"

Un livre documentaire abordant la notion de consentement ainsi que les violences sexistes et sexuelles, mais également les mouvements contre les violences faites aux femmes comme MeToo et Balancetonporc : "Cette société, notre société, hésite. Elle hésite car prendre pleinement la mesure de la parole des femmes qui ont enfin été entendues, c’est accepter collectivement de tourner le dos à la culture du viol pour embrasser pleinement celle du consentement" (extrait de l'ouvrage.)

