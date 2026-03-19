Culture
Thelma et Louise

Théâtre de Villefranche-sur-Saône : “Place aux femmes inspirantes”

  • par Werner Perdrix
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    • La deuxième édition des Univers’elles, une quinzaine dédiée aux parcours de femmes, aura lieu du 21 mars au 5 avril au Théâtre de Villefranche-sur-Saône

    Invitée d’honneur, la comédienne Ariane Ascaride, qui joue son seule-en-scène Touchée par les fées dans lequel elle raconte sa jeunesse, ses engagements avant qu’elle ne devienne une actrice de cinéma reconnue avec Marius et Jeannette de son époux Robert Guédiguian. 

    Marie Desplechin l’accompagne dans cette écriture et l’ancien complice de Patrice Chéreau, Thierry Thieû Niang, la met en scène.

    Plus d’une dizaine d’autres propositions émaillent cette manifestation avec des pièces de théâtre (sur Frida Kahlo, Thelma et Louise…), des concerts (Souad Massi…), rencontres (avec Marie-Hélène Lafon), humour (Tania Dutel). People – women – have the power !

    Les Univers’elles – Du 21 mars au 5 avril au théâtre de Villefranche-sur-Saône (et alentour)

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