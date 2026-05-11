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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Le trafic des TER entre Lyon et Roanne interrompu jusqu’à 12 h 30

  • par C.M.

    • La circulation des trains entre Lyon et Roanne est interrompue ce lundi 11 mai après qu’un choc entre un train et un animal est survenu.

    Matinée compliquée pour les usagers. Depuis 7 heures environ ce lundi matin, le trafic des TER sur l’axe Lyon - Roanne (Loire) est très fortement perturbé en raison d’un choc entre un train et un animal près de Régny.

    Si la reprise du trafic était annoncée pour 11 heures, elle est finalement attendue à 12 h 30. L’intervention des équipes techniques est en cours. Des retards de 30 minutes sont encore constatés sur le site SNCF Voyageurs.

    La reprise normale du trafic est prévue vers 14 heures, indique la SNCF.

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