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Renault Trucks Grand Lyon : Claire Fontaine nommée directrice générale

  • par Romain Balme

    • Renaults Trucks Grand Lyon annonce la prise de fonction de sa nouvelle directrice générale, Claire Fontaine. Un changement de direction synonyme de grandes ambitions pour le groupe.

    Changement de visage à la tête de Renault Trucks Grand Lyon. Après quatre ans en tant que directrice après-vente, Claire Fontaine succède à Grégory Bonnard. Diplômée de l'EDHEC Business School de Lille et âgée de 45 ans, cela fait dix ans que Claire Fontaine habite à Lyon, et qu'elle collabore avec Renault Trucks. Lors de sa prise de fonction, la nouvelle directrice générale a tracé sa feuille de route avec pour ambition principale, rester numéro un sur le marché lyonnais alors que le groupe affiche près de 38 % de parts de marché sur ce territoire.

    L'enjeu est double : consolider cette position de leader, et faire de Grand Lyon un pilote pour les nouveaux concepts de la marque. "Notre raison d'être, c'est d'être le porte-drapeau de tout ce que va déployer Renault Trucks et donner envie au réseau de suivre la même trajectoire", explique Claire Fontaine.

    Lire aussi : Poids lourds : Renault Trucks résiste à la chute du marché et met l'accélérateur sur l'électrique

    Miser sur l'électrification

    Autre défi, "accompagner la transition écologique" et "tester de nouveaux concepts dans une grande Métropole." En lien étroit avec la Métropole de Lyon, Renault Trucks Grand Lyon a ouvert un atelier au sein de l'Hôtel Logistique Urbain (HLU) du port Édouard-Herriot, à Gerland. Baptisé Renault Trucks City, ce site pilote accompagne les logisticiens dans la décarbonation du dernier kilomètre, en assurant l'entretien d'un parc mixte. Un concept qui a vocation à être déployé sur d'autres territoires.

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