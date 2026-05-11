Renaults Trucks Grand Lyon annonce la prise de fonction de sa nouvelle directrice générale, Claire Fontaine. Un changement de direction synonyme de grandes ambitions pour le groupe.

Changement de visage à la tête de Renault Trucks Grand Lyon. Après quatre ans en tant que directrice après-vente, Claire Fontaine succède à Grégory Bonnard. Diplômée de l'EDHEC Business School de Lille et âgée de 45 ans, cela fait dix ans que Claire Fontaine habite à Lyon, et qu'elle collabore avec Renault Trucks. Lors de sa prise de fonction, la nouvelle directrice générale a tracé sa feuille de route avec pour ambition principale, rester numéro un sur le marché lyonnais alors que le groupe affiche près de 38 % de parts de marché sur ce territoire.

L'enjeu est double : consolider cette position de leader, et faire de Grand Lyon un pilote pour les nouveaux concepts de la marque. "Notre raison d'être, c'est d'être le porte-drapeau de tout ce que va déployer Renault Trucks et donner envie au réseau de suivre la même trajectoire", explique Claire Fontaine.

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Miser sur l'électrification

Autre défi, "accompagner la transition écologique" et "tester de nouveaux concepts dans une grande Métropole." En lien étroit avec la Métropole de Lyon, Renault Trucks Grand Lyon a ouvert un atelier au sein de l'Hôtel Logistique Urbain (HLU) du port Édouard-Herriot, à Gerland. Baptisé Renault Trucks City, ce site pilote accompagne les logisticiens dans la décarbonation du dernier kilomètre, en assurant l'entretien d'un parc mixte. Un concept qui a vocation à être déployé sur d'autres territoires.