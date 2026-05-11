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Trottinette électrique
Trottinette électrique ©Romane Thevenot

Rhône : il vole une trottinette et chute quelques instants plus tard

  • par LR

    • Les faits se sont déroulés samedi 9 mai vers 18 heures, à proximité du centre commercial du Jayon, à Grigny-sur-Rhône.

    Samedi 9 mai, aux alentours de 18 heures, un jeune homme a dérobé une trottinette stationnée à proximité du centre commercial Jayon, Grigny-sur-Rhône, avant de prendre la fuite. Mais dans sa course, relatent nos confrères du Progrès, il est finalement tombé au rond-point situé entre la rue de Bouteiller et l’avenue Jean-Moulin.

    Après s’être blessé dans sa chute, le suspect a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SAMU. Il a été transporté vers le centre hospitalier le plus proche.

    Deux hommes présents au moment de l’accident ont été interpellés, indiquent encore nos confrères. Une enquête a été ouverte et la trottinette a été remise à son propriétaire.

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