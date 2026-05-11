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EM Lyon école commerce
Crédit : EM Lyon business school

"Lever les freins financiers" : l'EM Lyon rend gratuits ses frais de scolarité pour les élèves boursiers

  • par Loane Carpano
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    • A compter de la rentrée 2026, l'EM Lyon financera 100 % des droits de scolarité des étudiants boursiers échelon 4 à 7.

    Dès la rentrée 2026, les élèves boursiers échelons 4 à 7 pourront entrer à l'EM Lyon sans payer les frais de scolarité. Classée 4e du palmarès des meilleures "business school", l'école de commerce financera 100 % des droits de scolarité des étudiants concernés. Pour rappel, l'école lyonnaise finance déjà les frais de scolarité des étudiants boursiers échelon 7 depuis 2022.

    Selon l'école de commerce, cette décision devrait permettre d'exonérer cinq fois plus d'étudiants et "de lever les freins financiers à l'accès aux études d'excellence" : "Notre ambition est claire : qu’aucun talent ne renonce à un parcours d’excellence dans l’enseignement supérieur pour des raisons financières", précise Isabelle Huault, directrice de l'établissement.

    A noter que les frais de scolarité de l'EM Lyon varient entre 20 000 et 22 000 euros l'année, suivant les classes.

    Lire aussi : Rentrée universitaire : "Gaelis dénonce l'augmentation des frais d'inscription"

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