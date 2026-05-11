L’école de langue française Les Petits Bilingues, lance sa campagne d’inscription pour l’année scolaire 2026-2027. Neuf centres sont ouvert dans la région AuRa.

Les Petits Bilingues proposent un apprentissage de l’anglais dans 57 centres en France. Neuf d'entre eux sont situés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès l'âge d'un an jusqu'à 18 ans, les enfants peuvent bénéficier de ces méthodes. Une approche immersive, davantage tournée vers l’oral, proposée au cours d’ateliers en petit groupe.

Les 9 centres Les Petits Bilingues de la région Auvergne-Rhône-Alpes

La campagne d’inscriptions pour l’année scolaire 2026-2027 est ouverte dans l’ensemble des centres. Créée en 1992, l’enseigne Les Petits Bilingues est le leader français de l’apprentissage de la langue anglaise pour les 3 à 10 ans.

« L’objectif n’est pas d’apprendre l’anglais comme une matière, mais d’en faire un outil d’expression au quotidien”, analyse Christine Le Guern Prigent, directrice déléguée des Petits Bilingues.

Une connaissance de la langue de Shakespeare qui fait parfois défaut chez de nombreux français. Selon une récente étude menée par Les Petits Bilingues avec YouGov, une société spécialisé en étude de marché, près de 7 français sur 10 estiment que leur niveau d’anglais constitue un frein au quotidien, et 57 % pointent un manque de pratique à l’oral. L’anglais se résume souvent à une pratique scolaire.

64 % des français estiment avoir commencé l’apprentissage de l’anglais trop tard, selon cette même étude . Elle a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 1 057 personnes entre le 15 et le 21 mars 2026.

Un outil de communication quotidien

En 2024, environ 1,52 milliard de personnes parlaient anglais dans le monde. Dont 380 millions comme langue maternelle et 1,14 milliard comme langue secondaire.

La maitrise de la langue internationale devient un atout majeur dans tous les domaines de la vie. 78 % des français considèrent que l’apprentissage de l’anglais devrait débuter avant 11 ans. Et près de 4 sur 10 dès la maternelle. Enfin, près de 72 % d’entre eux souhaitent que leurs enfants soient plus à l’aise en anglais qu’eux-mêmes.

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