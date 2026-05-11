Suite à l'incendie meurtrier survenu ce lundi 11 mai à Décines, des renforts de CRS et des patrouilles Sentinelles ont été déployés par la préfecture.

Ce lundi 11 mai au matin, trois personnes sont décédées au cours d'un incendie survenu dans un immeuble situé 18 rue Sully, à Décines-Charpieu. Selon les dernières informations communiquées par la préfecture du Rhône, quatorze victimes en urgence relative ont été transportées à l'hôpital après avoir été exposées à des fumées. 38 personnes ont quant à elles été prises en charge dans un gymnase déployé par la commune.

En parallèle, la préfète indique que des renforts de CRS ont été mobilisés pour "accentuer la sécurité du quartier", tandis que des patrouilles Sentinelles ont été déployées pour garantir le périmètre de sécurité. "En plus de la Croix-Rouge et de la cellule d’urgence médico-psychologique, la métropole de Lyon et la ville de Décines-Charpieu mobilisent le CCAS et le bailleur LMH pour accompagner les habitants notamment dans leur relogement", précise la préfecture.

Point de situation à 11h20 concernant l’incendie à Décines-Charpieu |



A l’issue des opérations de secours, un nouveau bilan fait état de 3 personnes décédées.



14 victimes en urgence relative ont été transportées après avoir été exposées à des fumées.



38 personnes impliquées… https://t.co/vmzFRTsDC9 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 11, 2026

Une enquête ouverte

Alors que la piste criminelle est envisagée, une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Lyon des chefs de dégradation par"moyens dangereux ayant entraîné la mort, homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée." L'enquête a été confiée aux services de la DCOS, la division de la criminalité organisée et spécialisée - le groupe crim' qui travaille notamment à la résolution des meurtres et tentatives de meurtre- , afin de déterminer les circonstances et les causes de l'incendie.

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