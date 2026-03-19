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campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

En mars, une exposition met à l'honneur Annie Ernaux dans les universités Lyon 2 et Lyon 3

  • par Loane Carpano

    • A partir du 20 mars, une exposition dédiée à l'ouvrage d'Annie Ernaux Journal du dehors sera visible sur le campus Berges du Rhône, partagé par les universités Lyon 2 et Lyon 3.

    Temporairement fermé, le musée de l'Imprimerie et de la Communication sort de ses murs pour proposer des expositions à travers la ville de Lyon. A partir du 20 mars, ce sont les universités Lyon 2 et Lyon 3 qui accueilleront une exposition dédiée à l'ouvrage Journal du dehors, d'Annie Ernaux, sur le campus des Berges du Rhône.

    Visible à partir du 20 mars, l'exposition réunira une série d'affiches reprenant des citations de l'ouvrage : "Chaque extrait a été travaillé par des artistes avec une typographie unique pour lui donner une identité propre", indiquent les équipes des deux universités.

    Prix Nobel de littérature, Annie Ernaux est une figure incontournable des lettres françaises. Son ouvrage Journal du dehors paraît en 1993. Il est à la fois journal
    intime et journal "extime" car Annie Ernaux s’y contemple elle-même tout en capturant des fragments de vie quotidienne de passants qu’elle rencontre hors de chez elle.

    Lire aussi : On a testé "Monet", l'exposition immersive à Villeurbanne

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