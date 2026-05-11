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Lyon : des terrains de padel bientôt installés sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu

  • par Loane Carpano

    • Trois terrains de padel devraient être créés sur le parking du Décathlon situé sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu.

    Après le Double-Mixte de Villeurbanne, c'est le centre commercial de la Part-Dieu qui devrait accueillir des terrains de padel. Dans un entretien accordé à nos confrères de Tribune de Lyon, le directeur de Westfield la Part-Dieu évoque la création de trois terrains de padel sur le parking de Décathlon, situé sur le toit du centre commercial.

    Pour rappel, des milliers de places avaient été supprimées sur ce toit pour permettre la réalisation de projets.

    Lire aussi : Lyon accueillera un grand tournoi international de padel en 2026

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